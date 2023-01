Niclas Bergman. Bild: Nivika

Nivika ökade hyresintäkterna

Bolag Fastighetsbolagens rapportperiod inleds idag och först ut är Nivika som levererar en rapport där hyresintäkterna uppgick till 151 miljoner kronor (112) under perioden september till november 2022, en ökning med 34,8 procent mot föregående år. Samtidigt redovisar bolaget ett lägre förvaltningsresultat under den här perioden jämfört med samma period året innan.

Nivika Fastigheter publicerar nu sin delårsrapport för perioden september – november. Rapporten visar att de totala hyresintäkterna ökade med 35 procent till 151 miljoner kronor från 112, medan driftnettot ökade med 28 procent till 98 miljoner kronor från tidigare rapports 76.

Förvaltningsresultatet uppgick till 35 miljoner kronor, vilket är en minskning från förra kvartalets 36. Värdeförändringen för bolagets fastigheter uppgick till -182 Mkr (281), periodens resultat uppgick till -138 Mkr (262) och totalresultatet per aktie landar nu på -2,40 kr (7,06).



Vd Niclas Bergman kommenterar:

Kvartalets driftnetto uppgick till 98 miljoner kronor vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökade resultatet är främst drivet av ett större fastighetsinnehav som per 30 november uppgick till 10,8 miljarder kronor. Periodens nettouthyrning var + 14 miljoner kronor, varav 10,8 miljoner kronor är ett nytt hyreskontrakt till DS Smith avseende en ny industribyggnad som skall uppföras i Värnamo med skyltläge intill E4:an. Fastighetsportföljen utgörs till 90 procent av förvaltningsfastigheter med en stabil hyresgästbas och långa kontraktstider vilket ger ett tryggt kassaflöde i verksamheten. Marknadsvärde för förvaltningsfastigheterna sjönk något per kvartalets utgång med anledning av högre avkastningskrav.



Den största delen av värdeförändringarna stod bostadsfastigheter för givet antagande att hyrorna för bostäder höjs avsevärt mindre än inflationen. För de kommersiella fastigheterna möter hyreshöjningarna i regel de höjda avkastningskraven. Nivika har under alla år arbetat med en bred och flexibel finansiering där svenska affärsbanker är grunden och som på senare år har kompletterats med en mindre del obligationsfinansiering. Vi har efter kvartalet avyttrat en fastighetsportfölj om sex kommersiella fastigheter, transaktionen gjordes i nivå med aktuell värdering och dessutom en enskild kommersiell fastighet som avyttrades 35 procent över värdering. Transaktionerna tillförde cirka 250 miljoner kronor i likviditet. Även med de utmaningar som en volatil omvärld innebär, är jag övertygad om att vi står starkt rustade och ser möjligheterna att ytterligare stärka bolagets marknadsposition.

