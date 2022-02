Nivika köper projekt med trygghetsboende i Jönköping

Hisingstorp. Bild: Nivika

Bygg/Arkitektur Nivika har förvärvat Hisingstorp, ett nyproduktionsprojekt med hyresrätter och trygghetsboende, i Jönköping.

Projektet innebär byggnation och sedan förvaltning av 82 hyresrätter, varav 50 lägenheter utgör ett trygghetsboende med gemensamma lokaler. Samtliga lägenheter har balkong alternativt uteplats.



Projektet har ett överenskommet fastighetsvärde om 246 miljoner kronor som färdigställt. Bygglov är beviljat och byggstarten är planerad till andra kvartalet 2022. Bostäderna beräknas stå klara till sommaren 2024.

– Vi är glada för förtroendet att utveckla Hisingstorp med ett trygghetsboende som blir ett fint tillskott till området och Nivikas bostadsportfölj i Jönköping. Hyresrätterna byggs enligt Nivika standard vilket innebär höga krav på material, detaljer och funktion, säger Niclas Bergman, vd på Nivika.



Totalentreprenör tillika säljare av projektet är Asplunds Bygg AB och Newsec var rådgivare i transaktionen.

