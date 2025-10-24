Nivika förvärvar fastigheter i Falkenberg för 225 miljoner kronor

Nivika Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheterna Falkenberg Borret 2, Bussen 3, Ekobilen 4 & 8 samt Macken 1, tillhörande förvaltningsområde Västkusten. Fastigheterna omfattar totalt cirka 12 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde som uppgår till 225 miljoner kronor.

Fastigheterna är fullt uthyrda, årligt hyresvärde uppgår till cirka 16,3 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med eget kapital, banklån och delvis med återköpta B-aktier. A&P Fastighetstransaktioner AB har företrätt köparen.

– Med detta förvärv fortsätter vi att växa med högavkastande fastigheter längs Västkusten och stärker ytterligare vår närvaro utmed E6 och den västsvenska triangeln. Förvärvet ligger i linje med vår strategi och bidrar positivt till Bolagets förvaltningsresultat. Genom att återigen använda återköpta aktier som betalningsmedel välkomnar vi tre nya aktieägare i Nivika. Vi ser fortsatt goda möjligheter till attraktiva och värdeskapande affärer i regioner med stark tillväxtpotential, säger Sverker Källgården, vd för Nivika.

Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2025, beslutat att överlåta 212 766 egna B-aktier i Nivika, 159 148 aktier till Rialto Properties AB, 26 809 aktier till VerVal AB och 26 809 aktier till Marcus & Son AB, till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt 10 miljoner kronor. Överlåtelsen slutfördes den 24 oktober 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av Fastigheterna via bolagsförvärv.

Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Rialto, VerVal och Marcus & Son och motsvarar en premie om 11 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 23 oktober 2025. Efter överlåtelsen innehar Nivika 592 158 egna B-aktier.