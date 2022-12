Nischer Properties köper för 124 miljoner kronor. Bild: Istock

Nischer Properties köper för 124 miljoner

Transaktioner Nischer Properties har ingått avtal med ägarna till Eriksson Pettersson Fastigheter om förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Bolaget är moderbolag i en koncern som genom dotterbolag äger 23 bostadsfastigheter och två kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Kristinehamn, Säffle, Bengtsfors och Götene. De kommersiella fastigheterna är belägna i Trollhättan och Kristinehamn.

Annons

Aktierna i Bolaget förvärvas för en köpeskilling som baseras på ett överenskommet sammanlagt värde på Fastigheterna om 124,2 miljoner kronor.



Bostadsfastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 18 552 kvadratmeter och de kommersiella fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 9 522 kvadratmeter. Det uppskattade årliga driftnettot från Fastigheterna uppgår till cirka 8,7 miljoner kronor. Driftnettot bedöms kunna öka genom aktiv förvaltning och omförhandlingar med hyresgästerna.



Dotterbolagen har en sammanlagd bankskuld om cirka 71,0 miljoner kronor och överlåtelsen är villkorad av att Nischer kan överta eller refinansiera Bankskulden på tillträdesdagen. Tillträde ska ske det månadsskifte som inträffar närmast efter att villkoret har uppfyllts. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2023.



Utöver att överta (eller refinansiera) Bankskulden ska Nischer vid tillträdet lösa Bolaget och Dotterbolagens skulder till säljarna om högst 3,0 miljoner kronor samt betala en köpeskilling för aktierna i Bolaget om preliminärt 53,8 miljoner kronor. Hela köpeskillingen ska betalas genom nyemitterade aktier i Nischer vilka ska emitteras till en teckningskurs om 7,0 kronor per Nischer-aktie.



Born Advokater har varit legala rådgivare till Nischer i transaktionen.



– Detta är en mycket bra affär för Nischer då den stärker såväl bolagets kassaflöden som bolagets finansiella ställning genom att hela köpeskillingen erläggs med aktier. Vi fortsätter att aktivt leta efter bra nya förvärvsobjekt som kan utgöra bra komplement till vår projektutveckling. Med detta förvärv och förvärvet i Härnösand förvaltar koncernen totalt cirka 500 hyreslägenheter. Målsättningen är att komma upp i 1 000 lägenheter under förvaltning i närtid, säger Samuel Beckstrand, vd, Nischer Properties.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen