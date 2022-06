Niam har tecknat ett nytt hyresavtal med Scandic motsvarande cirka 14 500 kvadratmeter i Värtahamnen. Bild: Niam

Niam tecknar nytt hyresavtal med Scandic i Värtahamnen

Uthyrning Niam har tecknat ett nytt hyresavtal med Scandic motsvarande cirka 14 500 kvadratmeter i Värtahamnen, Stockholm. Scandic Ariadne som idag huserar i fastigheten kommer att med start under senhösten 2022 att totalrenoveras och få ett nytt koncept. Hotellet växer med 40 rum från 283 till 323 och får en helt ny restaurang för över 300 gäster samt skybar och relaxavdelning högst upp i byggnaden. Hotellet ligger i nära anslutning till Niams kontorsprojekt The Dockworks som öppnar 2025. Niams och Scandics gemensamma hotellsatsning är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojekt som ska göra Värtahamnen till en levande innerstadsdel.

Niams hyres- och samarbetsavtal med Scandic löper över minst 24 år och visar på bolagens tro på utvecklingen av området. Det nyrenoverade hotellet kommer att bidra till förädlingen av Värtahamnen till en levande innerstadsdel.



Hotellet i Värtahamnen inreds med Room Collection som är Scandics egendesignade rumskoncept. Hotellrummen byggs med inspiration från ett cirkulärt tänkande där delar av rumsinredningen är miljöcertifierad eller tillverkad av återvunnet material med en livslängd på upp till 15 år. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-new construction, nivå Very Good och hotelldriften certifieras enligt Svanens nya, tuffa kriterier.

– Det här är en långsiktig satsning för både oss på Niam och Scandic som vi är mycket glada över. Kombinationen av vårt kontorsprojekt The Dockworks och ett totalt nyrenoverat hotell med både skybar, relaxavdelning och restaurang blir väldigt attraktivt och lyfter hela området. Inresande kollegor till dem som hyr lokaler i The Dockworks kommer att kunna erbjudas en helhetslösning med både kontorsmiljö och ett stort hotell av högsta kvalitet, berättar Ola Kolmert, affärsutvecklare på Niam.



Nuvarande Scandic Ariadne stänger helt under den omfattande renoveringsperioden som startar under senhösten 2022.



Öppningen planeras till våren 2024 och några av nyheterna är:

# Ny relaxavdelning på våning 17

# Nytt gym för hotellgäster

# Skybar på våning 17 med utsikt över vattnet

# Ny restaurang för upp till 340 gäster i entréplanet

# Ny lobby och reception

# Totalt 323 rum, varav 283 totalrenoveras och 40 nya byggs – samtliga enligt Room Collection

# Ett omfattande hållbarhetsarbete genomförs och byggnaden miljöklassas enligt Breeam new construction – nivå very good

# Scandics hotelldrift Svanenmärks enligt Svanens nya kriterier



– Scandic Ariadne är ett av våra äldre hotell i Stockholms innerstad och tillsammans med Niam känns det fantastiskt att nu få skänka nytt liv till både hotell och område. Stadsutvecklingen i Värtahamnen är ett mycket spännande projekt och lockar redan idag en mängd internationella resenärer från kryssningsverksamheten på andra sidan kajen till besöksnäringen i Stockholm. Under våren 2024 ser vi fram emot att fortsatt kunna erbjuda internationella, nationella och lokala gäster en hotellupplevelse i världsklass, samtidigt som Värtahamnen växer fram, säger Peter Jangbratt, Sverigechef på Scandic Hotels.

