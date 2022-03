Niam köper en 26 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Oslo. Bild: Niam

Niam storköper i Oslo

Transaktioner Niam stärker sin position på den norska marknaden genom att köpa en 26 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet i kontorsklustret Nydalen, strax norr om Oslo.

Under de senaste decennierna har Nydalen genomgått en betydande omvandling från ett industriområde till ett av de mest blomstrande stadsdelarna i Oslo. Detta är resultatet av storskalig stadsplanering och utveckling från nyckelaktörer i området som Avantor, Norwegian Property och Olav Thon Gruppen. Vidare har Nydalen på bara några år vuxit avsevärt till cirka 10 000 invånare och förväntas fortsätta trenden som ett prioriterat område av Oslo kommun.

– Vi är stolta över att förvärva denna kontorsbyggnad. Det har inte bara ett attraktivt läge, vi ser även stor potential för fastigheten med möjlighet att stärka sin miljöprofil genom att minska energiförbrukningen och få en grönare och mer hållbar energimix, säger Torstein Bomann-Larsen och Thomas Fiskerstrand, Associate Directors Transactions på Niam i Norge.



Under de senaste fyra månaderna har Niam ökat sin närvaro på den norska fastighetsmarknaden med cirka 58 000 kvadratmeter i total uthyrningsbar yta. Samtliga förvärv är kontorsfastigheter med en betydande andel stabila offentliga hyresgäster.



Niam har arbetat nära deras operativa partner Led Management i denna transaktion.

– Det har varit ett nöje att slutföra denna transaktion med Niam i Oslo. Fastigheten är väl positionerad på en marknad som vi tror kommer att utvecklas positivt även under de kommande åren, säger Morten Roland, vd för Led Management.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

