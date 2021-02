Niam säljer tre kontorsfastigheter i Danmark. Bild: Niam

Niam säljer i Danmark och köper i Norge

Transaktioner Niam säljer tre kontorsbyggnader i Danmark, i Gladsaxe och Lyngby. Samtidigt säljer Niam en kontorsfastighet i Norge, i Lysaker.

Niam har avyttrat tre kontorsbyggnader i Danmark till NREP, alla inom 20 minuters bilresa från centrala Köpenhamn. Tillsammans omfattar fastigheterna cirka 32 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta.



Två av fastigheterna, VAT83 och Telefonvej, ligger i Gladsaxe, strax nordväst om Köpenhamn. VAT83 är en modern, flexibel och hållbar fastighet med DGNB Silver-miljöcertifiering. De största hyresgästerna är AGC Biologics, Lenovo och TEVA. Telefonvej är en fullt uthyrd fastighet som erbjuder kontor och ett fitnesscenter med Fitness World och Thales Danmark som huvudhyresgäster.



Den tredje fastigheten i portföljen, Nybrovej, ligger i Lyngby. Med 10 000 kvm uthyrningsbar area erbjuder Nybrovej hyresgästerna en helrenoverad, flexibel och hållbar kontorsfastighet. Den är miljöcertifierat med DGNB Silver och den största hyresgästen är Danish Building and Property Agency.



Michael Berthelsen, Country Manager Danmark Niam säger:

– Vi köpte dessa fastigheter för sju år sedan och har lyckats få trovärdiga hyresgäster i både VAT83 och Nybrovej samt att få fastigheterna certifierade enligt DGNB-klassificering. Vi har nu avyttrat fastigheterna till NREP som kommer att fortsätta att förvalta dem och dess hyresgäster på ett ansvarsfullt sätt.



Anders Østergaard Hansen, chef för kontorsinvesteringar, NREP:

– Vi ser fram emot att möta de befintliga hyresgästerna i portföljen för att höra om deras planer och behov, som vi ser fram emot att hitta lösningar på. Flexibilitet och kundorientering är nyckelord för oss och hörnstenarna i NREP:s nya kontorsmärke Woods.



Niam har förvärvat en kontorsbyggnad i Lysaker, cirka tio minuter med bil från centrala Oslo. Fastigheten omfattar 22 500 kvadratmeter och är fullt uthyrd till Cisco Systems Norway AS med en återstående hyresperiod på 3,5 år.



Rikard Henriksson, Managing Partner Niam är nöjd med förvärvet.

– När vi förvärvar fastigheter letar vi möjligheter på alla marknader i Norden och inom alla segment. Lysaker-området är det viktigaste transportnavet i västra utkanten av Oslo. Stora infrastrukturinvesteringar planeras under de kommande åren, vilket gör den här fastigheten till ett bra tillskott till vår norska portfölj.



Säljare är Union Real Estate Fund II Holding AS.

