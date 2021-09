Joakim Söderlund och Hanna Bedinger. Bild: Karin Lundin och Niam

Niam rekryterar duo

Bolag Niam utökar sitt team på huvudkontoret i Stockholm med Hanna Bedinger som Head of Human Resources och Joakim Söderlund som Legal Counsel & Tax Specialist.

Hanna Bedinger har under de senaste åren arbetat med HR på Datscha men också som HR-konsult för Niam. Dessförinnan jobbade hon inom Strongholdkoncernen i flera år. Den 15 november tillträder Hanna Bedinger rollen som Head of Human Resources på Niam.

– Jag har följt Niams arbete under en längre tid och ser mycket fram emot att nu bli en del av detta starka team. Den kompetens och det driv som finns på Niam är imponerande och en stor del i bolagets framgång. I min roll hoppas jag kunna stärka dessa egenskaper ytterligare och skapa ett ännu tydligare fokus kring HR-området, säger Hanna Bedinger.



Joakim Söderlund kommer från Wistrand Advokatbyrå där han flera år jobbat för Niam. Den 27 september tillträder han rollen som Legal Counsel & Tax Specialist.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

