Fredrik Jonsson. Bild: Niam

Niam köper kontors- och hotellfastighet i Köpenhamn

Transaktioner Niam har förvärvat Copenhagen Towers, en kontors- och hotellfastighet i Örestad, Köpenhamn. Fastigheten omfattar tre byggnader, varav ett är 21 våningar högt.

Copenhagen Towers omfattar tre kontorsbyggnader, varav det mest utmärkande är "North Tower" med totalt 21 våningar samt en hotellbyggnad. Hotellet, som drivs under varumärket Crown Plaza, färdigställdes 2009 och har ett flertal gånger utnämnts till "World’s Greenest Hotel" samt omnämnts som "the Most Cutting-Edge Green Hotel in the world". Huvuddelen av kontorsytorna, med ett antal multinationella välrenommerade bolag som hyresgäster, färdigställdes 2016 och är Leed Platinum-certifierad.



Fredrik Jonsson, vd på Niam:

– Vi är mycket nöjda över att ha förvärvat en av de mest framstående nya kontors- och hotellfastigheterna i Köpenhamn. Vårt huvudfokus kommer vara att upprätthålla en god relation med befintliga hyresgäster samt hyra ut vakanta ytor. Vi är övertygade om att läget i kombination med de moderna lokalerna utgör ett attraktivt erbjudande till hyresgästerna. Vår syn på Köpenhamns kontorsmarknad är fortsatt positiv.

- Nicklas Tollesson

