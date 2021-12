Bild: Istock

Niam köper i Stavanger

Transaktioner Niam köper en nyrenoverad blandfastighet i norska Stavanger.

Fastigheten är strategiskt belägen i ett utvecklingsområde strax söder om det centrala affärsdistriktet i Stavanger. Tidigare ägare var Br Jensen AS och SQM AS har utvecklat fastigheten.



Det omgivande området som kallas Paradis kommer att genomgå en stor omvandling med potential för 200 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella bebyggelse enligt kommunens översiktsplan. Dessutom kommer det intilliggande området under de kommande åren att genomgå en infrastrukturuppgradering.



Fastigheten har uppnått BREEAM NOR-certifieringen "Very Good" och energiklass A för de två översta våningarna i det låga kvarteret. Byggnaden har dessutom en stark hälsoprofil med ankarhyresgäster som Aleris, Stavanger Universitetssjukhus och EVO.

– Vi är glada över att förvärva denna nyutvecklade fastighet för blandad användning som ligger strax utanför Stavangers centrum. Vi tror att den attraktiva hyresgästmixen, närheten till kollektivtrafiken samt den övergripande utvecklingen av Paradisområdet lägger den starka grunden för värdeskapande framöver, säger Torstein Bomann-Larsen och Thomas Fiskerstrand, Associate Directors Transactions på Niam Norge.



Den norska transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark. Den ökade aktiviteten under fjärde kvartalet 2020 har fortsatt under hela 2021 med totala transaktionsvolymer som nådde över 98 miljarder norska kronor enligt Pangeas rapport från november 2021. Det finns också tydliga tecken på återhämtning på Stavanger-marknaden.

– Vi ser fram emot att förvalta denna tillgång under de kommande åren och ivriga att öka vår närvaro på den norska marknaden där vi för närvarande ser ett antal attraktiva möjligheter, säger Thomas Fiskestrand och Torstein Bomann-Larsen.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

