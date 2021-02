Niam köper av Citycon. Bild: Citycon

Niam köper för 1,5 miljarder i Stockholm

Transaktioner Citycon har ingått avtal om försäljning av en portfölj med tre stadsdelscentrum till den nordiska fastighetsinvesteraren Niam. De tre stadsdelscentrumen ligger i Tumba, Högdalen och Fruängen i Stockholm och köpeskillingen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor.

Citycon har ägt centrumen i Tumba, Högdalen och Fruängen i många år och har genom en aktiv förstighetsförvaltning tillvaratagit fastigheternas utvecklingspotential. Försäljningen är ett led i Citycons strategi att skapa värde genom kapitalåtervinning.

– Försäljningen är en bekräftelse på värdet och attraktiviteten för högkvalitativa nordiska fastigheter hos investerare. Under rådande tider med en låg aktivitet på transaktionsmarknaden är affären en bekräftelse på de nuvarande värderingsnivåerna för denna typ av fastigheter. Vi kommer att använda kapitaltillskottet för försäljningen för att stärka vår balansräkning i enlighet med vår strategi, säger F. Scott Ball, koncernchef i Citycon.

– Med dessa förvärv utökar vi vår fastighetsportfölj i Stockholm avsevärt. Fastigheterna erbjuder ett starkt kassaflöde med en majoritet av hyresgäster inom livsmedel och annan stabil handel samt samhällsservice och bostäder. Samtliga centrum ligger i direkt anslutning till spårbunden trafik och vi ser mycket fram emot att vidareutveckla dessa platser tillsammans med befintliga hyresgäster och de aktuella kommunerna, säger Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sweden i Niam.

– Affären återspeglar Citycons position som utvecklare av levande och trygga centrummiljöer med ett blandat innehåll såsom handel, bostäder, service, kultur och kontor i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik, säger Erik Lennhammar, nordisk utvecklingschef i Citycon.



Transaktionen beräknas vara genomförd under kvartal ett, 2021. JLL har varit säljarnas rådgivare i affären.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

