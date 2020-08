Bild: Istock

Niam gör topprekryteringar och stärker upp teamet

Bolag Niam stärker sitt team och hämtar in ny CFO/COO och ny Head of Acquisitions.

Niam har anställt Mathias Pedersen som CFO/COO Fund Financial & Regulatory Management. Han är för närvarande vd på Qliro Group och han tillträder sin roll senast den 20 november.



Den 1 oktober tillträder Daniel Andersson tjänsten som Head of Acquisitions på Niam i Sverige. Han kommer närmast från en roll som partner och Head of Real Estate Corporate Finance på Arctic Securities.



I Danmark har Niam anställt Jens Skovlunde som Head of Asset Management. Jens har de senaste åren arbetat som rådgivare och entreprenör, varav de senaste sex åren som konsult på Niam. Jens Skovelund tillträder sin tjänst den 1 september.



Niam har ytterligare stärkt sitt förvärvsteam genom att per den 19 augusti anställa Linus Nilsson som Director och han kommer främst att fokusera på investeringar i Sverige. Linus Nilsson kommer närmast från en roll som Investment Manager/Director på Nuveen. I februari utökade Niam även sitt norska team med Torstein Bomann-Larsen som Associate Director. Han arbetade dessförinnan som Investment Manager på Citycon.



Under våren öppnade Niam kontor i Luxemburg där Erik Tejler, Compliance Officer & Head of Risk Management och Ebba Ekström, Associate Director arbetar. Erik Teijer har tidigare arbetat på Niams Stockholmskontor och Ebba Ekström kommer närmast från Swedbanks filial i Luxemburg där hon har jobbat som Controller.

