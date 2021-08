Jennifer Andersson. Bild: Niam

Niam anställer trio

Bolag Niam utökar sitt team på huvudkontoret i Stockholm med Oscar Hägglund från Slättö, Karina Bernsell från Nordic Capital och Adam Lidén från JLL Debt & Financial Advisory.

Oscar Hägglund anställs som Asset Manager och kommer huvudsakligen ansvara för den växande bostadsportföljen i Sverige. Han kommer från tjänsten som fondchef på Slättö och ansluter till Niam den 16 augusti. De senaste tolv månaderna har Niam investerat i 4 300 bostäder i hela Norden där majoriteten av bostäderna är under utveckling och kommer vid färdigställande vara miljöcertifierade.



Niam har även anställt Karina Bernsell som Head of Fund Services. I dag arbetar hon som Head of Finance på Nordic Capital. Hennes första dag på Niam är 27 september.



Med en hög investeringstakt har Niam även stärkt upp sitt team inom Financing & Transaction Structuring med Adam Lidén som den 16 augusti tillträder rollen som Associate Director. Adam kommer senast från rollen som Director & Global Coordinator på JLL Debt & Financial Advisory och har tidigare jobbat på Nordea Markets inom riskrådgivning och derivat.



Sedan augusti 2020 har Niam växt sin organisation avsevärt med 18 kollegor och har i dag 87 anställda.

