NHL-stjärnan öppnar restaurang hos Green Group

Uthyrning I förra veckan förvärvade Green Group fastigheten Rosersport nära Arlanda-avfarten. Nu står det klart att hamburgerkedjan Brödernas, med den svenske NHL- stjärnan Mika Zibanejad som delägare, väljer att bli ny hyresgäst i Rosersport. – Green Groups fastighet ligger i ett väldigt bra läge för oss. Dessutom kan jag enkelt svänga förbi varje gång jag reser hem och landar på Arlanda, säger Mika Zibanejad.

Mika Zibanejad gör just nu succé i ishockeylaget New York Rangers i den amerikanska ligan NHL. För två år sedan investerade han och hans bror Monir Kalgoum i restaurangkedjan Brödernas som grundades av ett annat brödrapar, Jonas och Joakim Wiklander, som också är före detta ishockeyspelare.

Nu blir alltså Brödernas hyresgäst i fastigheten Rosersport, Vallstanäs 2:343, som Green Group i förra veckan meddelade att man förvärvat.

– Det känns väldigt bra att hälsa Brödernas välkomna till Rosersport. Det är en stark hyresgäst som passar bra in i mixen av våra hyresgäster, säger Niklas Borg, vd för Green Group.

– Vi har sedan tidigare en vägkrog och det är en av våra mest framgångsrika enheter så det känns extra kul att kunna etablera konceptet på ett läge med synlighet från Arlanda Express, E4an och hela Rosersbergs industriområde som upptagningsområde, säger Joakim Wiklander vd för Brödernas.



I och med att även Lulu Sushi & Poké Bar nu också hyr lokal i fastigheten är den därmed fullt uthyrd. Sedan tidigare finns bland andra Preem, Meca, Burger King och Subway i mixen av hyresgäster i Rosersport.

