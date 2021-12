Björn Lindeborg, Head of Newsec Property Asset Management, Patrik Attemark, CEO, Newsec och Max Barclay, Head of Newsec Advisory. Bild: Newsec

Newsec rekryterar ny vd

Bolag Newsec rekryterar Patrik Attemark som ny vd inför Europasatsning.

Newsec intensifierar sin europeiska tillväxtstrategi i syfte att etablera koncernen som en ledande fastighetsrådgivare och -förvaltare i Europa de kommande åren. Strategin är ett naturligt steg, efter att det senaste decenniet etablerat en ledande position i Norden och Baltikum, att följa befintlig kundbas ut i Europa och erbjuda moderna och attraktiva tjänster, inte minst inom hållbarhet och digitalisering, till en bredare geografi. Ett led i den europeiska tillväxtstrategin är att samla dagens verksamhet i sju länder inom de fyra affärsområdena Property Asset Management, Investment Management, Advisory och Infrastructure under en gemensam organisation och varumärke. Koncernen kommer att ledas av Patrik Attemark som rekryterats som ny vd och tillträder sin nya roll per december.

– Patrik Attemark är en modern ledare med betydande meriter av att framgångsrikt utveckla bolag inom tjänstesektorn genom att bygga starka team, verksamheter och varumärken. Hans erfarenhet av att förvärva samt integrera företag i en struktur och i en kultur i kombination med ett resultatdrivet ledarskap är egenskaper som kommer väl till pass när vi nu intensifierar vår europeiska tillväxtstrategi med ambitionen att över tid etablera Newsec som en ledande fastighetsrådgivare och -förvaltare i Europa, säger Urban Edenström, ordförande, Newsec.



Patrik Attemark kommer närmast från Semantix, i dag en del av Transperfect, världens största leverantör av språk- och tekniklösningar för global affärsverksamhet, där han under sin tid som vd genomförde en strategisk och framgångsrik transformation av verksamheten under Segulahs ägande. En transformation som innehöll flera förvärv och integration in i en gemensam digital plattform samt värdegrund, ett breddat erbjudande och en mer kvalitativ kundbas. Faktorer som bidrog till att bolaget förvärvades av Transperfect i juli 2021 efter en bred och strukturerad process.

