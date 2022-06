Newsec rekryterar Chief HR Officer

Tomas Lindén.

Karriär Newsec har rekryterat Tomas Lindén som Chief HR Officer. Lindén har en bred internationell erfarenhet och kommer närmast från H&M Group där han haft roller som transformation lead och global HR-chef. Innan dess har han arbetat i olika roller kopplat till HR, transformation och strategi på bland annat EQT, Whirlpool Corporation och Boston Consulting Group.

– Vi är mycket glada över att Tomas har valt att ansluta till Newsec. Vår målsättning är att transformera fastighetsbranschen och med Tomas kombination av gedigen kompetens och tidigare erfarenheter kommer han att vara en viktig pusselbit i att leda arbetet med att utveckla och behålla branschens bästa talanger samt attrahera medarbetare med nya kompetensområden, säger Patrik Attemark, CEO, Newsec.



Newsec har vuxit kraftigt de senaste åren och bolaget lanserade i slutet av 2021 en intensifierad europeisk tillväxtstrategi. Med fler än 2400 medarbetare inom de fyra affärsområdena Property Asset Management, Advisory, Investment Management och Energy Transition är Newsec den största aktören i Norden och Baltikum.



– Newsec har redan lyckats bygga en unik och ledande position. Jag ser fram emot att bli en del av detta framgångsrika team med en spännande strategi och tydlig plan för att bidra till en mer hållbar och klimatsmart framtid inom fastighetssektorn. Våra medarbetare är givetvis avgörande för att lyckas med detta, säger Tomas Lindén, tillträdande CHRO, Newsec.



Tomas Lindén tillträder sin nya tjänst den 1 september 2022.

