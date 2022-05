Max Barclay, Head of Newsec Advisory i Newsec, Lena Molund-Tunborn, vd i Bostads AB Poseidon och Reine Johansson, vd för HSB Göta, är nya medlemmar i Fastigos styrelse. Bild: Fastigo

Newsec och Poseidon in i Fastigos styrelse

Bolag Reine Johansson, vd för HSB Göta, Lena Molund-Tunborn, vd i Bostads AB Poseidon och Max Barclay, Head of Newsec Advisory i Newsec, är nya i Fastigos styrelse.

Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna i Gävle, blev åter vald till ordförande i Fastigos styrelse under årets stämma som hölls i Stockholm.

– Det är en tacksam uppgift att leda en professionell styrelse för en välskött organisation som Fastigo. Jag tackar stämman för förnyat förtroende; Fastigo ska med sitt fokus och sin expertis på bara fastighetsbranschen vara ett självklart val för oss som leder fastighetsrelaterade verksamheter, säger Cathrine Holgersson.



Stämman antog även valberedningen förslag till tre nya ledamöter.

– Styrelsen vill tacka de avgående ledamöterna Pernilla Bonde, Dennis Bucht och Per Henrik Hartmann för deras insatser i styrelsen. Vi välkomnar Reine Johansson, vd HSB Göta, Lena Molund-Tunborn, vd, Bostads AB Poseidon och Max Barclay, Head of Newsec Advisory, Newsec till det viktiga arbetet med att jobba fram bästa möjliga förutsättningar för fastighetsbranschens arbetsgivare, säger Cathrine Holgersson.



Fastigos styrelse för det kommande verksamhetsåret:



Cathrine Holgersson, vd, AB Gavlegårdarna (ordförande)



Michael Carlsson, vd, HSB Malmö (vice ordförande)



Anders Nordstrand, vd, Sveriges allmännytta



Chris Österlund, vd, AB Botkyrkabyggen



Reine Johansson, vd HSB Göta



Jerker Eriksson, vd, AB Bostaden i Umeå



Mikael Granath, vd, Willhem AB



Lena Molund-Tunborn, vd, Bostads AB Poseidon



Jonas Schneider, vd, AB Familjebostäder, Stockholm



Pia Jönsson, vd Trelleborgshem



Anders Stjärnberg, vd för HSB Östergötland



Max Barclay, Head of Newsec Advisory, Newsec



Linda Marthon, Chief Expansion and Sustainability Officer, Realia

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

