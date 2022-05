Newsec Investment Management förstärker med bostadsexpert

Sefkan Halbori, ny Director för Investment Management på Newsec. Bild: Newsec

Bolag Newsecs affärsområde Investment Management växer och förstärker teamet genom rekrytering av Sefkan Halbori. Sefkan kommer närmast från Savills och har dessförinnan arbetat på Balder, Willhem och Hyresgästföreningen.

– Vi är mycket glada över att Sefkan valt att ansluta till teamet. Med hans gedigna kunskap inom hyresfastigheter och spetskompetens inom hyressättning kommer vi kunna erbjuda våra kunder mer komplexa investeringsmöjligheter inom segmentet, säger Vilhelm Isberg, Head of Investment Management Sweden, Newsec.



Investment Management är en lokal partner till såväl nationella som internationella investerare och erbjuder allt ifrån en skräddarsydd strategi till genomförandet av transaktioner, projekt och Asset Management.



– Jag ser mycket fram emot att bli en del av Newsecs Investment Management-team. Med min erfarenhet och kompetens inom hyressättning och värdehöjande förvaltningsåtgärder kommer jag kunna guida kunderna till attraktiva investeringsmöjligheter, säger Sefkan Halbori, Director, Investment Management, Newsec.

