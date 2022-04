Christoffer Börjesson. Bild: Newsec

Newsec i ny digitaliseringssatsning – leds av Christoffer Börjesson

Bolag Newsec lanserar en ny satsning, Newsec Digital Accelerator, för att flytta fram positionerna inom digitalisering och hållbarhet. Christoffer Börjesson utses till ansvarig för att leda Newsec Digital Accelerator med fokus på att fortsätta utveckla Newsecs långsiktiga arbete med att digitalisera fastighetsbranschen.

Christoffer Börjesson har en bred kompetens inom frågor kopplat till digitalisering, internet of things och IT-säkerhet i fastighetsbranschen. Under 2021 anslöt Börjesson till Newsecs ägarbolag Stronghold Invest som Senior Business Developer och var innan dess Digital Officer på Fastighetsägarna.



– Att vara ledande inom innovation och nya tekniska lösningar har länge varit centralt för Newsec, nu växlar vi upp och stärker vårt fokus på detta ytterligare för att erbjuda marknadens i särklass mest digitala fastighetsförvaltning. Med Christoffers driv och erfarenhet inom området ser vi framemot att skapa stort värde för våra kunder genom att möjliggöra deras digitaliseringsresor, säger Patrik Attemark, CEO, Newsec.



Syftet med Newsec Digital Accelerator är utforska nya affärsmodeller och tjänster för att driva utveckling av den digitala fastigheten åt såväl Newsecs befintliga kunder som nya.



– Rent konkret vill vi hjälpa våra kunder att bli mer hållbara, göra effektivitetsvinster och öka värdet på sina portföljer genom att paketera ihop teknik och tjänster som en helhetslösning. Uppkopplade byggnader ger fastighetsbolagen möjligheter att skapa mer användarvänliga och flexibla miljöer för sina hyresgäster samt möta de ökande kraven från regelverk och investerare, säger Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator.

