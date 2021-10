Newsec förstärker inom strategisk platsutveckling

Newsec har rekryterat Ingrid Anderbjörk som rådgivare inom strategisk platsutveckling. Bild: Newsec

Karriär Newsec har rekryterat Ingrid Anderbjörk som rådgivare inom strategisk platsutveckling. Ingrid har en lång bakgrund inom kommunalt stadsutvecklingsarbete kombinerat med många års erfarenhet av näringslivsetableringar.

– Med en kombination av gedigen kompetens och ett stort samhälls- och stadsutvecklingsintresse kommer Ingrid att bidra till att ytterligare stärka vår ledande roll inom strategisk utveckling av platser för såväl kommuner, fastighetsägare samt hyresgäster, säger Anders Jörnsköld, Head of Corporate Real Estate, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.



Ingrid Anderbjörk har haft flera ledande befattningar inom Uppsala kommun, bland annat som mark- och exploateringschef på stadsbyggnadsförvaltningen. Ingrid kommer närmast från en roll som näringslivsstrateg med inriktning mot kommersiell fastighetsutveckling.

– Jag ser mycket fram emot att bli en del av Newsecs starka rådgivningsteam och skapa värde genom min förståelse för såväl kommuners möjligheter och utmaningar som marknadens drivkrafter och förutsättningar. Detta är särskilt spännande och utmanande när vi nu står inför något av ett paradigmskifte – i gränslandet mellan det som varit innan pandemin samt de nya vägar och affärsmodeller som ska utforskas framåt, säger Ingrid Anderbjörk, director, Newsec.

