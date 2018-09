Newport storsatsar med ny flaggskeppsbutik

Publicerad den 28 September 2018

tweet

Uthyrning Med budskapet "The death of retail is overrated" sticker inredningsföretaget Newport ut hakan. Nu expanderar bolaget och öppnar i dag en ny flaggskeppsbutik på 350 kvadratmeter i Lundbergsägda Linden köpcentrum i Norrköping city.

Annons

I en tid där många talar om butiksdöd och stenhård konkurrens går Newport mot strömmen och investerar i nya och större affärslokaler för att kunna leverera en unik upplevelse. Kunderna möts av miljöer som talar till alla sinnen med en palett av doft, musik och inredningsinspiration utöver det ordinära.

Det djärva budskapet "The death of retail is overrated" är ett sätt att väga upp alla uttalanden om en kommande katastrof inom detaljhandeln. Det är också ett statement från Newports sida, om att de butiker som levererar sanna upplevelser för besökaren blir överlevare i i det långa loppet.



– Så fort besökaren tar steget in på Newport ska känslan vara att hon eller han lika gärna skulle kunna befinna sig på Regent Street i London, eller varför inte på Rodeo Drive i Hollywood? Vi erbjuder noga utvalda inredningsdetaljer från världens alla hörn, både som dekoration och i vårt unika produktutbud. I vår nya Norrköpingsbutik kommer det till exempel finnas butiksinredning i form av en gammal gigantisk fartygslampa från det engelska hangarfartyget Hercules Anno 1945, säger Newports vd och ägare Bo-Wilhelm Horndahl.



Med en lokalyta på 350 kvadratmeter, och en investering på sex miljoner kronor är Newport i Norrköping den näst största av Newports sju butiker. Den största, som är på över 900 kvadratmeter, finns på varuhuset NK i Stockholm.



– Satsningen på den nya butiken stärker Newports ledande position som en unik inredningskedja med både egendesignade möbler och inredningsdetaljer samt exklusivt utvald inredning från varumärken i det övre premiumsegmentet, säger Bo-Wilhelm Horndahl.



Newport i Linden köpcentrum slår upp portarna i dag men redan nu pågår arbetet med Newports nästa stora satsning: I mars nästa år utökar bolaget ytterligare och öppnar en butik i femstjärniga Nobu Hotel i Marbella i Spanien.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Sveriges snyggaste kontor

Nomineringen stänger i dag Stora Kontorsdagen Vid midnatt i dag fredag stänger nomineringen för Sveriges Snyggaste Kontor 2018. Missa inte att nominera era kontor och en chans att gå hem med den stora äran samt ett konstverk värt en halv miljon kronor. Kontorsbrist – den nya bostadsbristen? Läge och trender inom uthyrning disku...

Annons

Så blev CBRE hetare än Tesla och Apple Bolag För Fastighetssverige berättar bolagets svenska HR-chef mer om arbetet som tagit bolaget till en topplacering på Forbes lista över bästa arbetsgivare.

Trendbrott: Sällanköpshandeln i köpcentrum backar Handel Enligt ny data från SSCD och HUI är tre decenniers tillväxt till ända – sällanköpshandeln i köpcentrum backar.

Castellum miljardinvesterar för Domstolsverket i Malmö Uthyrning Castellum har tecknat avtal med Domstolsverket om 25 000 kvadratmeter moderna domstolslokaler i Nyhamnen i Malmö. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor för Castellums del. Affären innebär ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

SBB miljardsäljer till Property AD – bildar JV Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1,153 miljarder kronor till ett joint venture samägt med Property AD.

SBAB ser likheter med 90-talskrisen Bostäder SBAB menar att dagens marknad påminner om 1980-talets – som föregick fastighetskrisen i början av 1990-talet. Chefsekonom Robert Boije tror att bostadspriserna kommer att sjunka när räntorna snart börjar höjas.

Acrinova säljer två fastigheter i Malmö Transaktioner Acrinova, noterat på Spotlight, har sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö till SIG Invest. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 miljoner kronor.

Rikshem rekryterar ekonomichef Bolag Rikshem rekryterar ny ekonomichef från AMF Fastigheter.

Coeli köper i Haninge Transaktioner Coeli köper fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge.

Newport storsatsar med ny flaggskeppsbutik Uthyrning Med budskapet "The death of retail is overrated" sticker inredningsföretaget Newport ut hakan. Nu expanderar bolaget och öppnar i dag en ny flaggskeppsbutik på 350 kvadratmeter i Lundbergsägda Linden köpcentrum i Norrköping city.

Bonava genomför investeraraffär och säljer 137 hyreslägenheter i Danmark Transaktioner Bonava säljer ett hyresprojekt i området Köge Kyst utanför Köpenhamn till pensionsfonden PFA Ejendomme. Affären omfattar två projekt om totalt 137 hyreslägenheter.

Skanska säljer kontorsbyggnad i Warszawa Transaktioner Skanska har sålt den första fasen av kontorskomplexet Spark i Warszawa till en fastighetsfond i KGAL Investment Management, en tysk oberoende investerings- och kapitalförvaltare. Värdet på transaktionen är 48 miljoner euro, cirka 510 miljoner kronor.

Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad Bostäder Sabo och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer. Vägledningen ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy för att anpassa den till dagens inkomst- och anställningssituationer samtidigt som den innehåller rekommendationer om krav som är relevanta och effektiva att ställa för att hyran ska betalas i tid.

NCC bygger ny skola i Norrköping Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Norrevo Fastigheter bygga en ny skola utanför Norrköping.

Så ska Aspelin Ramm lyckas igen Bygg/Arkitektur Efter att ha förvandlat en nedlagd skola till en helt ny stadsdel och en bullrig trafikplats till ett förstklassigt hotell är Aspelin Ramm redo att ta tag i 38 000 kvadratmeter mark och 14 000 kvadratmeter logistikyta i västra Göteborg. För Fastighetssverige berättar Lennart Karlsson mer om projektet: "Kikat på fastigheten i tio år". Aspelin Ramm köper projektfastighet i... Aspelin Ramms spökhus snart fullt utv...

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Digitalisering: Så tänker storbolagen Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Digitaliseringsfrågorna står högt upp på agendorna hos de flesta av de stora aktörerna i fastighetsbranschen. Hur jobbar de i dag och hur ser framtidsplanerna ut? Inom vilka områden finns de stora besparingarna och de framtida affärsmöjligheterna? Missa inte panelsamtalet på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november.

"Vi konkurrerar inte med Lisebergarna" Bygg/Arkitektur Gröna Lund ser nu ut att vara ett steg närmare att kunna genomföra en större utbyggnad på parkeringen vid nöjesparken. För Fastighetssverige berättar koncernchefen om vad som är nästa steg i processen och hur bolaget just nu inspireras av de senaste nöjesinnovationerna på en stor mässa i Amsterdam.