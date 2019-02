New Property satsar på retail

Bild: New Property

Publicerad den 19 Februari 2019

Sofia Petzelius och Niklas Borg.

tweet Skicka till e-post

Bolag Nu stärker New Property sin kompetens inom ytterligare ett område – Retail. Som vd för det nya dotterbolaget New Property Retail & Development har man anställt Sofia Petzelius, som har lång erfarenhet av stadsutveckling och detaljhandel.

Just nu pågår det spännande förändringar inom retailbranschen där det ställs höga krav och förväntningar i ett allt snabbare tempo. Med New Propertys breda kunskap och långa erfarenhet av lokaluthyrning, i kombination med Sofia Petzelius långa erfarenhet från såväl fastighetsägarsidan som konsultsidan, förväntar New Property Retail & Development att man får en stark position på marknaden. Sofia Petzelius kommer närmast från Agora där hon var ansvarig för uthyrning och utveckling av fastigheterna i Stockholm/Mälardalen.

– Vi drivs av en ambitiös målsättning och det känns mycket viktigt att kunna addera Sofias kompetens till vår organisation. Vi är glada och stolta över att kunna attrahera medarbetare av den här kalibern med gedigen erfarenhet och ett starkt track-record inom segmentet Retail där vi förväntar oss mycket aktivitet under 2019. Sofia kompletterar oss perfekt och fyller ett tomrum som våra kunder länge efterfrågat, säger Niklas Borg, vd för New Property Group.

– Mina breda marknadsmässiga erfarenheter och mitt affärsmässiga tänk ser jag som en stor tillgång i det uppdrag jag nu har på New Property. New Property har en unik position inom uthyrning och det ska bli en spännande resa att få vara med och stärka bolagets position inom retail, säger Sofia Petzelius.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF