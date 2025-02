Diagonalen 1, Kungens Kurva. Bild: Areim

New Property hyr ut för Areim i Kungens kurva

Uthyrning Folkhemmet expanderar och etablerar sig nu i Kungens kurva. Butiken öppnar i Areims fastighet Diagonalen 1 och omfattar 706 kvadratmeter. New Property förmedlar uthyrningen.

Möbel och inredningskedjan Folkhemmet öppnar ny butik i Areims fastighet Diagonalen 1 i Kungens kurva, ett av Sveriges mest välbesökta handelsområden.

– Vi ser fram emot att välkomna våra kunder till vår nya butik i Kungens kurva. Med vårt breda sortiment av heminredning blir vi ett perfekt komplement till övriga aktörer i området, säger Peter Bruhl, vd på Folkhemmet.

– Vi är stolta över att vara med och utveckla Skandinaviens största shoppingområde tillsammans med Areim, säger Sofia Petzelius, Partner & Head of leasing retail på New Property.



Området Kungens kurva är under fortsatt utveckling; bland annat pågår arbete med en ny spårväg som ska förbinda Flemingsberg och Älvsjö via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Ämnen