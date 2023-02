NEVS säljer till Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter. Bild: Kraftstaden

Nevs säljer till Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter.

Bolag Propellern Fastighetsutveckling, dotterbolag till kommunägda Kraftstaden Fastigheter, kommer att förvärva del av fastigheten Propellern 8, även kallad Tekniska, från Nevs. Samtidigt signerar Trollhättans Stad en egen avsiktsförklaring med Nevs om att köpa intilliggande etableringsbar mark.

Anledningen till att Kraftstaden via dotterbolag vill förvärva Tekniska beror enligt vd Anders Torslid på att bolaget vill möta det höga etableringstryck på lokaler som råder i Trollhättan.

– Vi har sökt möjliga utvecklingsområden sedan en tid tillbaka och Stallbacka med sitt gynnsamma strategiska läge är ett område med enorm utvecklingspotential som vi ser det, förklarar Anders Torslid.



Markköpet förklarar Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson som genomtänkt och välplanerat även om torsdagens varselbesked från Nevs skyndat på processen något.



– Möjligheten att köpa denna mark passar väl in i vår långsiktiga strategi, att kunna säkra erbjudandet om mark över lång tid framåt, förklarar Peter Eriksson



Nevs vd Nina Selander ser positivt på affären och är övertygad om att Trollhättan Stads och Kraftstaden kommer att fortsätta utveckla Stallbackaområdet väl.

– För personalen, som vi tvingats varsla, hoppas vi också att det kan uppstå möjligheter till andra uppdrag och anställningar i och med detta, eftersom det finns mycket unik kompetens som vi vet är efterfrågad av många företag i närområdet. Samtidigt stärker den här försäljningen vår finansiella situation, förklarar Nina Selander.



Ambitionen är att tillträde ska ske under våren.

