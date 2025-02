Ylva Sarby Westman. Bild: Neobo

Neobo ökar förvaltningsresultat – trots minskade hyresintäkter

Bolag Neobos förvaltningsresultat ökar i fjärde kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan, medan hyresintäkterna minskar med 1,3 procent mot föregående år. Minskningen härleds huvudsakligen till ökade intäkter i jämförbart bestånd och bortfall av intäkter från sju avyttrade fastigheter.

Förvaltningsresultatet uppvisar en ökning om 3 procent jämfört med föregående år trots att sju fastigheter har avyttrats under året samtidigt som våra finansieringskostnader har ökat, säger vd Ylva Sarby Westman.



Under året har Neobo noterats på Nasdaq Stockholm och inkluderats i det globala fastighetsindexet EPRA.



Hyresförhandlingarna för 2025 pågår fortfarande och per dagens datum är 48 procent av bolagets hyresintäkter i bostadsbeståndet färdigförhandlade med en genomsnittlig hyresökning om 4,9 procent. De avtalade hyreshöjningarna har fått full effekt från och med den 1 januari i år. Resterande hyresförhandlingar beräknas bli klara under våren.



– Vi går nu in i vårt tredje år med en stabil grund på plats och goda möjligheter att skapa aktieägarvärde framåt. Med noteringen på Nasdaqs huvudlista, inkluderingen i EPRA-index, en mer likvid transaktionsmarknad och en ambitiös strategi för värdeskapande är vi redo att ta nästa steg på vår resa med fokus på portföljoptimering och tillväxt, skriver Ylva Sarby Westman i vd-ordet till rapporten.



Januari-December 2024

Hyresintäkterna ökade till 908 mkr (888). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent.

Driftnettot ökade till 473 mkr (460). I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 12 procent till följd av högre hyresintäkter och lägre vakans.

Förvaltningsresultatet ökade till 152 mkr (148) trots att sju fastigheter har avyttrats under året samtidigt som finansieringskostnaderna har ökat.

Fastighetsbeståndets värde vid årets utgång uppgick till 13 701 mkr och värdeförändringar på fastigheter uppgick till -296 mkr (-1 353) under perioden.

Årets resultat uppgick till -193 mkr (-1 373).

Substansvärdet uppgick till 44,68 kr per aktie (45,83).



Oktober-December 2024

Hyresintäkterna minskade till 227 mkr (230) under kvartalet, vilket i huvudsak är en nettoeffekt av ökade intäkter i jämförbart bestånd och bortfall av intäkter från sju avyttrade fastigheter.

Driftnettot ökade till 110 mkr (93) främst beroende av minskade drift- och underhållskostnader.

Förvaltningsresultatet ökade till 30 mkr (20) under fjärde kvartalet, vilket förklaras av både ökat driftnetto i jämförbart bestånd samt att centrala administrationskostnader minskar.



Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Neobos aktie inkluderades i EPRA-index, ett ledande globalt index för noterade fastighetsinvesteringar, den 23 december 2024.

