Ylva Sarby Westman, vd för Neobo. Bild: SBB/Neobo

Neobo minskade förvaltningsresultatet i sin första rapport

Bolag Nyligen noterade Neobo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Intäkterna ökade med 5,7 procent.

Hyresintäkterna uppgick till 204 miljoner kronor (193), en ökning med 5,7 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 93 miljoner kronor (100), en minskning med 7,0 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 11 miljoner kronor (23), en minskning med 52,2 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -1 419 miljoner kronor (3 334).



Resultatet före skatt var -1 423 miljoner kronor (3 396). Resultatet efter skatt blev -841 miljoner kronor (2 703). Resultat per aktie hamnade på -5,78 kronor (18,64).



Ingen utdelning föreslås.



Substansvärde per aktie låg på 56,96 kronor (73,09).



"Just nu pågår hyresförhandlingar för 2023 och även om vi inte kommer få kompensation för hela inflationen under innevarande år så ser vi historiskt att bostadshyrorna i Sverige över tid har ökat mer än inflationen", uppger vd Ylva Sarby Westman i rapporten.



"Vi har lagt stor kraft på att säkerställa att Neobo får en stark finansiell position och en stabil kapitalstruktur med endast bankfinansiering. I februari 2023 har vi en låg belåningsgrad om 48 procent, en genomsnittlig kapitalbindningstid på 4,2 år, en hög räntesäkringsgrad om 74 procent, räntebindning om 1,8 år och en genomsnittlig ränta om 2,7 procent, vilket känns mycket bra i dagens finansmarknadsklimat", skriver hon vidare.

Ämnen