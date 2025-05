Joacim Sjöberg, vd Castellum. Bild: Castellum

Negativ nettouthyrning för Castellum

Bolag Negativ nettouthyrning och minskat förvaltningsresultat för Castellum under Q1. Bruttouthyrningen klassas dock som god och bolaget känner sig väl rustat för kommande investeringsmöjligheter.

Januari-mars 2025

- Intäkterna uppgick till 2 386 mkr (2 449). I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 0,2 procent (2,8) exklusive valutaeffekter.

- Nyuthyrningar har gjorts med 62 000 kvm (64 000) och med en årshyra om 137 mkr (128). Nettouthyrningen uppgick till -184 mkr (3) för perioden och -174 mkr (-12) för rullande 12 månader.

- Driftöverskottet uppgick till 1 572 mkr (1 618), vilket motsvarar en minskning om 2,8 procent. Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med 0,1 procent (8,5) exklusive valutaeffekter.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 064 mkr (1 148), vilket motsvarar en minskning om 7,3 procent.

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 mkr (-180), vilket motsvarar 0,00 kronor (-0,37) per aktie före och efter utspädning.

- Avkastning på eget kapital för rullande 12 månader uppgår till 3,3 procent (-9,4).

- Nettoinvesteringarna uppgick till 358 mkr (235), varav 498 mkr (448) avser ny-, till- och ombyggnationer, 19 mkr (33) förvärv, och -159 mkr (-246) försäljningar.

- Investeringarna i intresseföretag och joint venture uppgick till 387 mkr (—) för perioden.

- Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till -368 mkr (-1 019) motsvarande -0,3 procent (-0,7). Fastighetsbeståndets värde uppgick till 135,0 mdkr (135,7) vid periodens utgång.

- Belåningsgraden uppgick till 35,3 procent (35,6).

- Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,2 gånger (3,3) och 74 procent (70) av låneportföljen var räntesäkrad (över 1 år) vid periodens utgång.



Väsentliga händelser under perioden

- Styrelsen föreslår utdelning om 2,48 kronor per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 0,62 kronor per aktie.

- Castellum har förvärvat ytterligare aktier i norska fastighetsbolaget Entra och lämnat så kallat budpliktsbud att förvärva samtliga aktier i Entra enligt norska regler.

- Kontorsprojektet Infinity på cirka 20 000 kvm uthyrningsbar yta i Hagastaden, Stockholm, startas med en återstående investeringsvolym om 1,25 mdkr.

- Castellum har erhållit kreditbetyget BBB från S&P, vilket förbättrar bolagets position på kapitalmarknaden.

- Castellum tilldelas högsta betyg i CDP:s klimatranking för första gången.

- Valberedningen i Castellum föreslår nyval av Stefan Ränk till Castellums styrelse vid årsstämman den 7 maj 2025.

- Castellum har emitterat icke säkerställda gröna obligationer på tre olika löptider om totalt 4 mdkr inom ramen för sitt befintliga MTN-program.



Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Verkställande direktör Joacim Sjöberg har informerat Castellums styrelseordförande om att han önskar avgå som verkställande direktör under 2026. Castellums styrelse kommer nu att inleda en rekryteringsprocess av en efterträdare.

- Castellum har uppdaterat sitt klimatmål enligt ny internationell standard vilket innebär att Castellum åtar sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2040.



Vd Joacim Sjöberg kommenterar:

– Inledningen av året har varit mycket oroligt för hela världen. Osäkerheten leder till marknadsvolatilitet och pressar såväl de finansiella systemen som företagen. I det korta perspektivet har detta ingen större påverkan på Castellum, men i det längre perspektivet är det förstås av betydelse för oss och våra hyresgäster. Vi står finansiellt starka och med god beredskap och utrymme att fatta de rätta långsiktiga besluten. Vår strategi är oförändrad och vi kommer att fortsätta investera för att ytterligare öka kvaliteten och densiteten i beståndet och därigenom skapa aktieägarvärde.

– Vi inleder året med en negativ nettouthyrning och vi är allt annat än nöjda med det. Samtidigt speglar det den relativt tuffa hyresmarknaden på många av våra större delmarknader. Bruttouthyrningen är god och i linje med tidigare år, men vi straffas av större uppsägningar och fler konkurser.

– Belåningsgraden uppgår till låga 35,3 procent. Vi är mycket nöjda med balansräkningen och är väl rustade för kommande investeringsmöjligheter.

Ämnen