Nedskrivningar ger SHH röda siffror för helåret

Bild: SHH

Publicerad den 26 Februari 2019

Misha Moeremans d'Emaus

Bolag Nedskrivningar för omprojektering av icke produktionsstartade projekt har belastat årsresultatet med 16 miljoner kronor medförande en förlust om 5 miljoner för helåret 2018. Utdelningen lämnas oförändrad.

Kvartalet oktober-december:

• Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 29,3 (154,8) mkr

• Nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt uppgick till 15,7 (3,0) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (14,8) mkr med en negativ rörelsemarginal (5,8%)

• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -13,1 (4,5) mkr

• Resultat per stamaktie uppgick till -3,78 (1,23) kr

• Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 95 (161) varav sålda i produktion 95 (158)

• Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 165 (36)

• Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 105 (30)



Perioden januari-december 2018:

• Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 606,4 (835,8) mkr

• Nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt uppgick till 16,0 (3,6) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (48,4) mkr med en rörelsemarginal om 2,1 (5,8) %

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,0 (31,7) mkr

• Resultat per stamaktie uppgick till -2,87 (6,27) kr

• Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 225 (506) varav sålda i produktion 208 (483)

• Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 234 (321)

• Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 367 (344)



Balansposter per den 31 december 2018:

• Eget kapital uppgick till 408,7 (426,5) mkr

• Soliditeten uppgick till 43 (39) %

• Likvida medel uppgick till 234,7 (211,5) mkr

• Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,6)

• Projektportföljen uppgick till 3 185 (3 666) varav bostäder i produktion uppgick till 422 (555)

• Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 72 (83) %

