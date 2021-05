NCC säljer Road Services i Danmark. Bild: Erik Mårtensson

NCC säljer Road Services Danmark till Mutares

Transaktioner NCC säljer Road Services Danmark till det tyska noterade investmentbolaget Mutares. Affären beräknas få en marginellt positiv påverkan på resultatet och kassaflödet när affären stängs, vilket förväntas ske i det andra kvartalet.

NCC beslutade sälja vägserviceverksamheten Road Services då den har få synergier med andra delar av NCC och har haft låg lönsamhet. Däremot har den förutsättningar att utvecklas väl med rätt ägare. I juli 2020 såldes den svenska och finska delen av Road Services till Mutares, som nu också köper den danska verksamheten.

– Mutares äger redan verksamheten i Sverige och Finland som drivs under namnet Terranor, och vi har nu kommit överens om att de också tar över verksamheten i Danmark. Mutares erbjuder en bra plattform för framtida utveckling, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef på NCC Infrastructure.



NCC Road Services Danmark har ett antal driftsavtal och är specialiserade inom områden som sopning, underhåll av vägkanter, skyltar och trafikflöden, ogräsbekämpning och platsgjutna kantstenar. Road Services Danmark arbetar rikstäckande via sju regionkontor. Verksamheten har cirka 200 anställda.



Försäljningen genomförs som ett aktieköpsavtal och transaktionen förväntas bli klar under det andra kvartalet 2021. Affären förväntas inte kräva något godkännande från den danska konkurrensmyndigheten.

– Vi är stolta över ytterligare en möjlighet att samarbeta med NCC om ett andra förvärv inom bara några månader. Vi kan med förtroende säga att vi har gjort ett bra jobb med Terranor så här långt. Nu ser vi fram emot att välkomna Road Services Danmark i vår portfölj, säger Johannes Laumann, CIO på Mutares.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

