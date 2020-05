NCC säljer i Kungälv. Bild: Radar Arkitektur

NCC säljer projekt med 60 hyreslägenheter i Kungälv

Transaktioner NCC säljer ett projekt om fyra hyreshus med totalt 60 lägenheter i området Nordtag i Kungälvs kommun till Collianderska Stiftelsen. Byggstart är planerad senare under 2020. Fastighetsaffären och entreprenaden har ett sammanlagt värde på 136 miljoner kronor.

2017 vann NCC en markanvisning i det nya området Nordtag i Ytterby, Kungälvs kommun, och tilldelades då fyra markpaket med totalt cirka 120 bostäder i varierad upplåtelseform och storlek. Detta projekt är det första som nu säljs till Collianderska Stiftelsen (Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond).

– Att realisera och äga det här projektet är en långsiktig och naturlig del av Stiftelsens utveckling framåt. Projektet passar oss ypperligt. Vi har haft god kontakt och fint samarbete med NCC under de inledande diskussionerna och förhandlingarna och ser fram emot att fullfölja det här tillsammans, säger Magnus Larsson, ordförande Collianderska Stiftelsen.



Den Collianderska Stiftelsen har funnits sedan 1933, då Rådman Ernst Colliander överförde en stor del av sina tillgångar till Stiftelsen just i syfte att investera i fastigheter med långvarigt och bestående värde.



De 60 hyresrätterna kommer fördelas i fyra bostadshus med fyra våningar vardera. Lägenheterna har 1-3 rum och kök, i storlekar från cirka 35 till 80 kvadratmeter.



Området kommer organiseras i tydliga kvarter med gemensamma och skyddade gårdar. Infartsgatan får en mer stadsmässig men intim karaktär med sin inramning av byggnader som kantar gatan med entréer nära tomtgränsen. Det nya, naturnära området Nordtag kommer när det är färdigutbyggt att innehålla cirka 400 nya bostäder, en förskola och en skola F-6.

– Det är glädjande att få förtroende från Collianderska, en för oss ny kund. Tillsammans ska vi bygga bostäder med hög boendekvalitet i ett modernt naturnära område som tillvaratar platsens unika kvaliteter, säger Per-Åke Edling, affärschef NCC Building Sweden.



Affären genomförs som en bolagsförsäljning där fastighetsaffären och entreprenaden har ett sammanlagt värde om 136 miljoner kronor, och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i NCC Building Sweden.



Projekteringsarbetet har inletts och byggnationen väntas starta i slutet av 2020. Under våren 2022 beräknas de första hyresgästerna kunna flytta in.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

