Tomas Carlsson. Bild: Joakim Kröger/NCC

NCC säljer norsksvensk verksamhet

Bolag NCC säljer NoDig, bolagets svenska och norska verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande, till No Dig Alliance. Affären förväntas slutföras i det tredje kvartalet 2022.

NCC beslutade sälja NCC NoDig, en lösning för schaktfritt ledningsbyggande, då den har få synergier med andra delar av NCC och en verksamhet som skiljer sig från NCC Infrastructures övriga projektverksamhet. Köpare är No Dig Alliance som har verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande i Sverige, Norge och Finland.



– NCC NoDig kommer, med sin starka kundbas och branschledande kompetens, ha goda möjligheter att vidareutvecklas av No Dig Alliance, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.



NCC NoDig har ett antal ramavtal och är specialiserade inom schaktfritt ledningsbyggande. NCC NoDig utgår från Jönköping, Arlöv och Stockholm i Sverige, och från Oslo i Norge. Verksamheten har cirka 90 anställda.



– NCC NoDig har en riktigt bra verksamhet i både Norge och Sverige som dessutom passar perfekt in i No Dig Alliance. Genom förvärvet av NCC NoDig stärker vi vår kompetens, breddar vår marknad och blir mer resurseffektiva, säger Patrik Larsson, vd No Dig Alliance.



När affären stängs beräknas den ge en liten positiv påverkan på resultatet och kassaflödet i affärsområdet NCC Infrastructure. Affären förutsätter sedvanlig anmälan till Konkurrensverket och förväntas slutföras i tredje kvartalet 2022.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

