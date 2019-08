Bild: NCC

NCC säljer kontor för två miljarder till Pareto-bolag

Transaktioner Byggjätten avyttrar kontorsfastigheter i Norge för närmare två miljarder kronor sammanlagt.

NCC säljer kontorsprojekten Valle Wood och Valle View inklusive resterande byggrätter i området Helsfyr i Oslo till Valle Eiendom Holding AS, ett av Pareto Securities nybildat fastighetsbolag, för närmare 2 miljarder SEK. Affären genomförs i två steg, den första i fjärde kvartalet 2019 och den andra under 2021.



– Utvecklingen och försäljningen av Valle Wood och Valle View är utmärkta exempel på framgångsrik fastighetsutveckling. NCC har i detta stadsutvecklingsprojekt varit en aktiv pådrivare av att göra Valle-området till en vital del av den norska huvudstaden, säger Thomas Dahle, chef för NCC Property Development i Norge.



NCC:s utvecklingsprojekt i Valle omfattar nära 60 000 kvadratmeter byggrätter kontor och är strategiskt belägen, väl synlig invid E6:an och med närhet till tunnelbana, flygbussar och genomfartsleder.



Kontorsprojekten byggs i etapper där Valle Wood färdigställdes sommaren 2019 och är Norges största kommersiella fastighet i massivträ. Andra etappen, Valle View, är inledd och uthyrd till norska UDI med planerat färdigställande Q2 2021.



Utöver de två första projekten återstår cirka 27 000 kvadratmeter byggrätter för kontor inklusive cirka 83 parkeringsplatser i projektet Valle Vision.



Valle Eiendom Holding AS, ett av Paretos Securities nybildat fastighetsbolag, har tecknat avtal med NCC om förvärv av hela Valle-projektet som omfattar samtliga etapper inklusive återstående byggrätter för ett underliggande fastighetsvärde om närmare 2 miljarder kronor.



Affären genomförs som en bolagsförsäljning i affärsområde NCC Property Development. Det första steget omfattar Valle Wood och Valle Vision (byggrätter) och beräknas ge en positiv resultatpåverkan i Q4 2019.



Tillträdet samt erläggandet av köpeskillingen för Valle View beräknas ge en positiv resultatpåverkan i samband med färdigställandet i Q2 2021.



Vid tecknande av detta avtal är uthyrningsgraden 87% för Valle Wood respektive 69% för Valle View. NCC lämnar i samband med försäljningen hyresgarantier för outhyrda ytor under 5 år från tillträdet av respektive etapp.



Helsfyr är ett etablerat kontorsområde i Oslo. Utvecklingen av Valle är en del av den samlade utvecklingsplanen för området som också inkluderar stadion för Vålerenga fotbollsklubb, butiker, skola och cirka 300 bostadslägenheter.



Valle Wood och Valle View miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Excellent. NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

