NCC:s Dome of Visions kommer till Göteborg

Bild: NCC

Publicerad den 21 Mars 2018

Dome of Visions.

Bygg/Arkitektur NCC:s Dome of Visions byggs nu upp i Göteborg på Lindholmen vid Chalmers Tekniska Högskola med invigning i juni. I samarbete med Chalmers, Volvo och Lindholmen Science Park öppnas denna kupolformade byggnad för samtal och dialog om framtidens hållbara samhälle mellan politik, näringsliv, akademi, kultur och allmänhet.

– Det är mycket glädjande att tillsammans med våra samarbetspartners skapa NCC:s Dome of Visions i Göteborg. För NCC är Göteborgsregionen mycket viktig för vår affär och vi har också ett stort behov att rekrytera nya medarbetare. Vi vill skapa dialog kring hållbar samhällsutveckling där vi har behov av att diskutera med olika intressenter för att kunna bygga och bidra på rätt sätt. Dome of Visions är också ett experiment att tillfälligt förändra en plats, säger Ann Lindell Saeby, Head of Corporate Relations på NCC.



Den kupolformade temporära byggnaden uppförs på Chalmers område inom Lindholmen Science Park. Domen blir en arena för seminarier, utställningar, möten och samtal om hållbar samhällsutveckling och innovation med människan i centrum.



– Den här vackra domen tror jag blir ett landmärke i Göteborg och en inspirerande mötesplats med tydligt fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot en omfattande programverksamhet där idéer och människor möts i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och staden, säger Alf-Erik Almstedt, professor och strategisk projektledare från Chalmers sida.



Dome of Visions i Göteborg invigs i juni.



– Dome of Visions placering i ett av Europas starkaste fordonskluster och ger oss en plattform för att diskutera hållbara transportlösningar och innovationer som till exempel automatisering med andra aktörer. Genom närheten till vår helt elektrifierade Linje 55 kan vi också konkret visa ny teknik, säger Niklas Gustafsson, Chief Sustainable Officer på Volvokoncernen.



Dome of Visions kommer även att kunna bokas av andra parter än de som deltar i samarbetet via Chalmers Konferens & Restauranger.



– Dome of Visions blir ett spännande tillskott till vår dynamiska miljö, där så många samverkansprojekt och initiativ drivs för hållbar och konkurrenskraftig innovation, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park.



Dome of Visions kommer närmast från Stockholm där den har stått under två år vid Kungliga Tekniska Högskolan med mer än 100 000 besökare vid 500 olika events.

