NCC renoverar i Fittja. Bild: NCC

NCC renoverar ytterligare 480 lägenheter i Botkyrka

Bolag NCC ska på uppdrag av Botkyrkabyggen renovera 480 lägenheter i Fittja, söder om Stockholm. Projektet är ett nytt delprojekt inom ramen för NCC:s strategiska partnerskap med Botkyrkabyggen och ordervärdet uppgår till cirka 140 miljoner kronor.

För fyra år sedan inledde NCC ett strategiskt partnerskap med Botkyrkabyggen. Under denna tid har över 500 lägenheter renoverats i Fittja. Nu tar nästa etapp vid.

– Detta projekt är det största avropet hittills inom samarbetet och omfattar stambyte av lägenheter fördelade i åtta flerbostadshus. Det är mycket glädjande att NCC har fått fortsatt, och utökat, förtroende från Botkyrkabyggen. I mars påbörjas renoveringsarbetet, säger Patrik Bengtsson, projektchef, NCC Building Sverige.



Projektet går under namnet Stambyte Värdshusvägen och omfattar renovering av badrum och wc. Det kommer även att genomföras byte av elsystem i lägenheterna samt några mindre åtgärder i samtliga kök. Hyresgästerna kommer att bo kvar i bostäderna under tiden arbetet utförs.

– Renoveringsbehovet för bostäder byggda under 70-talet är stort och flertalet av dessa fastigheter närmar sig sin tekniska livslängd. NCC besitter stor erfarenhet både vad gäller renovering av flerbostadshus och hur detta kan göras över tid för ett större bestånd, säger Kim Tornell, affärschef, NCC Building Sverige, och fortsätter:

– I det här projektet kommer vi även ha stort fokus på hyresgästerna när vi genomför dessa nödvändiga renoveringar – speciellt under en period då vi alla behöver hålla avstånd till varandra, säger Kim Tornell.



Arbetet inleds i mars 2021 och kommer att pågå i cirka två år. Affären är en totalentreprenad och uppgår till cirka 140 miljoner kronor och orderregistreras succesivt i affärsområde NCC Building Sweden.

