Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC

NCC redovisar högre omsättning och resultat än väntat

Bolag NCC noterar god efterfrågan i samtliga marknader och rörelseresultatet ökade till följd av bättre resultat i entreprenadverksamheten och resultatavräknade fastighetsprojekt.

NCC redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var även det bättre än väntat.

– Med ett starkt resultat och kassaflöde från entreprenadverksamhet och fastighetsförsäljning fortsätter NCC att utvecklas i positiv riktning, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.



Omsättningen steg 13,3 procent till 14 531 miljoner kronor (12 820). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 096.



Rörelseresultatet blev 877 miljoner kronor (567), väntat rörelseresultat var 842. Rörelsemarginalen var 6,0 procent (4,4).



Resultatet före skatt var 864 miljoner kronor (549).



Resultatet efter skatt blev 706 miljoner kronor (488), analytikerkonsensus 699. Resultat per aktie hamnade på 6,56 kronor (4,53).



Orderingången landade på 8 905 miljoner kronor (9 026).



NCC ser en god efterfrågan på samtliga sina marknader. Företaget noterar att priserna har stigit på vissa insatsvaror och att det sker störningar men det har ännu inte fått någon direkt påverkan på verksamheten.



Inom affärsområdet Industry beskrivs asfaltsverksamheten i Sverige, Norge och Danmark som stabil och förbättringsprogrammen som sjösattes för omkring ett år sedan ger resultat, enligt vd:n. Asfaltsverksamheten i Finland påverkar däremot resultatet negativt. Försäljningen av den finska asfaltsverksamheten förväntas ge en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet på 180 miljoner kronor, vilket tidigare meddelats.

– Under hela 2021 har resultatet i den finska asfaltsverksamheten försämrats och den kommer att vara förlustbringande under resten av året. Detta förklarar merparten av differensen till föregående år i affärsområdets resultat, skriver Tomas Carlsson i sitt vd-ord.



Inom affärsområdet Property Development resultatavräknades tre fastighetsprojekt under kvartalet. NCC noterar vidare ett stort intresse för pågående kontorsprojekt på uthyrningsmarknaden och hos investerare.



Tomas Carlsson tar även upp att cementproblemet allvarligt kan störa hela branschen.

