NCC och Vätterhem i samarbete för bostäder i Jönköping

Publicerad den 3 Juli 2018

Bolag NCC har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem. Ramavtalet löper i fyra år med möjlighet till två års förlängning. Vätterhem uppskattar ett behov av att bygga upp mot 1 500 lägenheter i kommunen under perioden.

– Jönköpings kommun växer med ett par tusen personer per år och för att möta den ökade efterfrågan på bostäder behöver vi bygga nytt. Som kommunalt bostadsbolag kommer vi i huvudsak att bygga hyresrätter men kommer tillsammans med NCC se hur vi kan få till en varierad upplåtelseform och utveckla våra befintliga stadsdelar för ökad integration, säger, Henrik Möller, bygg- och upphandlingschef, Vätterhem.



Det strategiska partneringsamarbete som NCC och Vätterhem har tecknat är på fyra år med möjlighet till två års förlängning. Strategisk partnering är en samarbetsform där bägge parter bidrar med kunskap och erfarenheter redan tidigt i projektet för att tillsammans skapa en bättre slutprodukt.



NCC är upphandlade som den första av tre entreprenörer vilket möjliggör en volym om 40 - 60 procent av Vätterhems totala nyproduktion under perioden. Vätterhems ägardirektiv är att bygga minst 200 lägenheter per år under perioden men enligt bolagets beräkningar finns det ett behov av cirka 1 500 lägenheter med beräknad produktionsstart under åren 2018 - 2023.



Varje projekt inom samarbetet kommer att genomföras i två faser där parterna först kommer att genomföra en förstudie för att planera och projektera arbetet samt ta fram programhandlingar, tidplan och ett riktpris för byggnationerna. I andra fasen sker färdigställande av bygghandlingar och genomförande av byggnation.



– Ett partneringsamarbete gör att vi som entreprenör involveras tidigt i processen, vilket är en stor fördel under hela projektet. I det här uppdraget har vi även fått i uppgift att se hur vi kan utveckla Jönköpings stadsdelar och göra dem mer integrerade och attraktiva, något som NCC arbetar aktivt med i hela landet och där vi gärna är med och driver utvecklingen framåt, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.



Varje bostadsprojekt inom samarbetet kommer att avropas, behandlas och kontrakteras var för sig. Eventuell orderregistrering kommer att ske löpande i affärsområde NCC Building.

