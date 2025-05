NCC blir ny hyresgäst hos Diös i Sundsvall. Bild: Diös

NCC ny hyresgäst hos Diös i Sundsvall

Uthyrning I vinter flyttar byggföretaget NCC in i ett drygt 530 kvadratmeter modernt kontor hos Diös på Nya hamngatan i centrala Sundsvall. I samband med flytten samlokaliserar NCC sina affärsområden och samlar med det hela verksamheten i Sundsvall under ett tak. Diös och NCC har tecknat ett grönt hyresavtal och inflyttning beräknas ske i november.

NCC har totalt sex affärsområden varav tre finns representerade i Sundsvall. Det huvudsakliga syftet med kontorssatsingen på Nya hamngatan är att samla samtliga 25-30 medarbetare på en och samma plats. I valet av lokal premierades faktorer som ett attraktivt läge och en lokal som går att växa och utvecklas i långsiktigt.



– Vi utvecklar NCC’s blivande kontor till en modern och representativ knutpunkt för deras verksamhet. Lokalen anpassas efter dagens digitala klimat med flera mötesrum, fokusrum och öppnar ytor. Det är ett svårslaget läge mitt i Sundsvalls vackra hamnområde, en kort promenad från den absoluta stadskärnan och med goda kommunikationsmöjligheter för både bil och buss. Det här kommer bli ett riktigt häftigt kontor och vi hälsar NCC varmt välkomna till oss, säger Susanna Johansson, kommersiell uthyrare, Diös Sundsvall.



– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i nya lokaler hos Diös i slutet av året. Lokalerna följer NCC:s koncept med moderna och funktionella utrymmen. Nu får vi äntligen möjlighet att samla alla affärsområden, som tidigare var utspridda på olika platser, under samma tak. Flytten till de nya lokalerna ger oss fantastiska möjligheter att växa, anställa nya medarbetare och fortsätta expandera vår verksamhet, säger Daniel Ödling, avdelningschef, NCC Building Norrland.



NCC flyttar in i fastigheten Fryshuset, som certifierats enligt det internationellt jämförbara miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. För att stärka fastighetens miljöprofil gör Diös flera åtgärder, däribland ett energiprojekt där man installerat en solcellsanläggning med batterilagring. Solcellerna beräknas producera 110 000 kWh, vilket motsvarar drygt en tredjedel av fastighetens totala förbrukning.

Ämnen