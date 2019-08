NCC säljer till Varma. Bild: NCC

NCC hyr ut stort och säljer i Finland

Transaktioner NCC har tecknat ett långt hyresavtal om cirka 10 000 kvadratmeter med företaget Trimble Solutions Corporation i ett nytt kontorsprojekt i Hatsina, Esbo, Finland. NCC har vidare tecknat avtal med pensionsförsäkringsbolaget Varma om försäljning när projektet är färdigt.

Esbo är Finlands näst största och snabbast växande stad och en del av Helsingfors storstadsområde. Området Hatsina, där NCC kommer vara en aktiv aktör, är ett större utvecklingsområde som omfattar nära 100 000 kvadratmeter byggrätter för kontor, hotell, handel samt bostäder.



– Detta är ett bra exempel på hur vi vill fortsätta driva och utveckla kontorsmarknaden i Esbo och Helsingfors storstadsregion. Jag är väldigt glad att vi genom Trimble har en långsiktig hyresgäst och att Varma har ambitionen att bli en långsiktig fastighetsägare i Hatsina där vi fortsatt kommer vara en aktiv stadsutvecklare, säger Petri Bergström, Head of NCC Property Development Finland.



NCC:s projekt utgör den första utbyggnadsetappen i området och består av cirka 18 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta för kontor samt cirka 380 parkeringsplatser i separat parkeringshus. Trimble Solutions Corporation, ett internationellt mjukvaruföretag med digitala informationsmodeller för bygg-, energibranschen och offentliga förvaltningsbolag, har tecknat ett långt hyresavtal om cirka 10 300 kvadratmeter med beräknad inflyttning under 2021.



– Vi är mycket glada över detta projekt med NCC, som vill använda moderna digitala verktyg. Det här är ett bra tillfälle att demonstrera våra lösningar, säger Timo Keinänen, vd för Trimble Solutions.



NCC har även tecknat avtal om försäljning av projektet inklusive det anslutande parkeringshuset med pensionsförsäkringsbolaget Varma.

– Varma är redan ägare till intilliggande Panorama Tower vid Leppävaara stationen och denna investering är ett utmärkt tillskott till vår position i området. Platsen erbjuder bra lokala bekvämligheter och kommunikationen kommer att bli ännu bättre med nya regionaltåget Jokeri Light Rail, säger Ilkka Tomperi, Head of Real Estate Varma.



Försäljningen till Varma genomförs som en bolagsaffär. Affären förväntas ge en positiv resultatpåverkan under det tredje kvartalet 2021 i affärsområde NCC Property Development. Fastighetsvärdet, som baseras på vissa överenskomna kriterier, fastställs i samband färdigställande och beräknas uppgå till cirka 850 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske i tredje kvartalet 2021.



Aktuell uthyrningsgrad uppgår till cirka 56 procent beräknat på uthyrningsbar yta. Entreprenaden utförs av NCC Building Nordics och orderregistreras i samband med planerad byggstart, tredje kvartalet 2019.



Projektet planeras att miljöcertifieras enligt det internationella systemet Breeam, nivå Excellent. NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer.

