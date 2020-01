NCC bygger huvudkontor åt Fiskars Group. Bild: NCC

NCC fyller Espoo-projekt

Uthyrning NCC har tecknat ett långt hyreskontrakt med Fiskars Group som flyttar sitt huvudkontor till NCC:s projekt Next i Espoo, Finland i början av 2022. Fiskars Group kommer att hyra hela fastigheten om cirka 10 000 kvadratmeter.

Annons

NCC:s projekt Next ligger i området Keilaniemi i Espoo som är den näst största och snabbast växande staden i Finland och del av huvudstadsregionen runt Helsingfors. Keilaniemi är ett väletablerat kontorsområde där många företag har placerat sina huvudkontor.



Utgångspunkten för utformningen av projektet Next har varit att skapa inspirerande och unika kontorslokaler och Next kommer vara den första bygganden man möter vid infarten till Keilaniemi. Byggnaden blir nio våningar hög och den totala bruttoytan är cirka 10 000 kvadratmeter.



– Att inspirera människor är en av våra strategiska prioriteringar. Vi vill erbjuda våra medarbetare en modern arbetsmiljö som ger utrymme för såväl interaktivt samarbete som tyst arbete, teamarbete, möten och idéskapande. Utformningen av byggnadens arbetsmiljö görs tillsammans med våra medarbetare, så att alla kan göra sitt bästa i en miljö som främjar deras välbefinnande. Vårt mål är att göra det lättare att skapa kontakter mellan olika funktioner och team, säger Niklas Lindholm, HR-direktör, Fiskars Group.



I Fiskars Groups varumärken ingår bland annat Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Företaget har cirka 7 300 anställda i 30 länder.



– Som fastighetsutvecklare vill vi skapa kontorslokaler som representerar en hållbar utveckling, som väcker känslor och bygger upp en ny, levande stadskultur. Fiskars Group representerar unika varumärken helt i linje med byggnadens unika karaktär, som förenar hållbar formgivning, ett högklassigt hantverk och en förståelse för människors vardag, säger Yirui Jiang, enhetschef på NCC Property Development.



Byggnaden uppförs enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Breeam med sikte på Excellent-nivå. Målet är att planera och uppföra en byggnad som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar under hela dess livscykel.



Projektet är ritat av arkitektbyrån Sarc och har en nära koppling till den omgivande parken. Områdets geografiska läge är utmärkt för kollektiva färdmedel och för att cykla till och från jobbet.



Byggstart sker i första kvartalet 2020 och projektet beräknas vara färdigbyggt i december 2021. Fiskars Group har tecknat hyresavtal för hela fastigheten.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen