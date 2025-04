NCC föreslår att utdelningen höjs från åtta till nio kronor per aktie. Bild: Joakim Kröger

NCC föreslår höjd utdelning och extrautdelning

Bolag Orderingången uppåt men resultatet neråt för NCC under årets första kvartal. Inför årsstämman föreslår styrelsen höjd utdelning samt extraudelning.

Första kvartalet 2025

- Orderingången uppgick till 14 002 (13 353) MSEK

- Nettoomsättningen uppgick till 11 077 (11 561) MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till -170 (-100) MSEK

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -175 (-117) MSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till -136 (-93) MSEK

- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,39 (-0,95) SEK



Övrigt:

- Inför årsstämman den 7 maj har styrelsen föreslagit en utdelning på 9,00 (8,00) SEK per aktie samt en extrautdelning på 2,00 SEK per aktie.

- Under 2024 nådde NCC ett av sina två klimatmål. Som en följd av det har NCC beslutat att höja ambitionen: målet för att minska de egna utsläppen (Scope 1 och 2) till år 2030 justeras upp från 60 till 75 procent.



Vd och koncernchef Tomas Carlsson:

– Jag ser resultatet och verksamhetens utveckling i första kvartalet som ett kvitto på stabilitet i hela NCC.

