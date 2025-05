Ryhov. Bild: Joakim Kröger/NCC

NCC får utökat uppdrag på Länssjukhuset Ryhov

Bygg/Arkitektur NCC får ytterligare ett uppdrag från Regionfastigheter för ombyggnation vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Projektet innefattar ombyggnad av endoskopienheten och urologen. Affären är en totalentreprenad med fastpris och uppgår till cirka 65 miljoner kronor.

NCC ska bygga om endoskopienheten och urologmottagningen och separera dessa två enheter då verksamheten utökas. I uppdraget ingår att skapa nya ändamålsanpassade lokaler till urologmottagningen i andra delar av sjukhuset för att ge mer utrymme till endoskopin i befintliga lokaler. NCC ska också utöka screeningverksamheten och bygga fler undersökningsrum.



– Region Jönköping ser fram emot att få fortsätta det goda samarbetet med NCC även i det här projektet där vi separerar dessa två verksamheter som ska expandera lokalt. Vi ser fram emot att få nya och moderna lokaler som är anpassade för respektive verksamhet att flytta in i för att säkra den framtida vården i Jönköping, säger Thomas Svärd, byggprojektchef Regionfastigheter Jönköping.



NCC:s arbete kommer att ske under pågående verksamhet. För att följa riktlinjer för vårdhygien kommer arbetsområdet att avskiljas med provisoriska väggar, undertrycksventilering och luftslussar. Projektet sker etappvis i två huvuddelar så att verksamheten kan flytta in i lokalerna direkt efter färdigställande.



– NCC har erfarenhet av liknande uppdrag och vi är vana vid att arbeta med stor hänsyn till den pågående vårdverksamheten. Bland annat därför har vi planerat för att genomföra projektet i etapper. Vi har också många synergier och stor nytta av våra erfarenheter från det andra pågående projektet som vi genomför vid Sterilcentralen på Ryhov, säger Andreas Saltin, affärschef på NCC Building Sweden Sydost.



Affären har ett ordervärde på cirka 65 miljoner kronor som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under andra kvartalet 2025. Projektet påbörjas direkt och beräknas vara klart våren 2027.

Ämnen