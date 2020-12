BRF Parkliv. Bild: Industriromantik

NCC bygger 98 lägenheter i Täby Park åt Riksbyggen

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Riksbyggen bygga 98 bostadsrätter i Täby Park norr om Stockholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 200 miljoner kronor.

– Brf Parkliv med 98 lägenheter är Riksbyggens andra etapp med bostadsrätter i Täby Park. Sammanlagt ska Riksbyggen bygga cirka 800 nya bostäder i hus med höga hållbarhetskrav, både hyres- och bostadsrätter. Vi ser nu fram emot genomförande av projektet som har en beräknad inflyttning under 2023, säger Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen.



Projektet går under namnet Parkliv och är beläget i Täby Park, norr om Stockholm. NCC:s uppdrag är nybyggnation av 98 bostadsrätter, dessa fördelade i ett hästskoformat kvarter om fyra respektive fem våningar med ett grönområde i mitten.



Lägenheterna är välplanerade i storleken 1-4 rum om cirka 30-110 kvadratmeter. NCC kommer även att bygga ett underjordiskt garage med drygt 60 platser.

– Över 300 påbörjade bostäder på tre år – detta är NCC:s och Riksbyggens tredje gemensamma projekt i Täby Park och nästa steg inom ramen för vårt partneringavtal. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Riksbyggen och under våren sätta spaden i marken för Parkliv, säger Cathrine Velin, projektutvecklare, NCC Building Sweden.



Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.



Byggstart sker i april 2021 och första inflyttning beräknas starta hösten 2023. Affären uppgår till cirka 200 miljoner kronor och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

