NCC bygger 526 lägenheter åt NREP i Åbo

NCC får i uppdrag av NREP att bygga 526 lägenheter i Åbo, Finland.

Bygg/Arkitektur NCC ska bygga 526 hyreslägenheter i Åbo, Finland på uppdrag av NREP. Bostäderna är fördelade i fem hus och de blir startskottet för ett nytt bostadsområde i staden. Ordervärdet uppgår till cirka 615 miljoner kronor.

I NCC:s uppdrag ingår även att bygga ett parkeringshus och en innergård ovanpå detta. Målsättningen är att projektet ska certifieras enligt LEED Platinum samt nå energiklassificering A. Förnybara energikällor som bergvärme och solpaneler kommer att användas för uppvärmning av husen och en del av elproduktionen.



– Tillsamman med NREP har vi gemensamt satt ambitiösa hållbarhetsmål för det här projektet och de blir en viktig milstolpe på resan mot ett hållbart och koldioxidneutralt byggande. Vi ser fram emot att starta vårt andra pågående projekt med NREP, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef Building Nordics.



Projektet är startskottet för ett nytt bostadsområde i Åbo, och det är också NREP:s största projekt i staden.



– Vi har satt upp ambitiösa klimatmål för vår fastighetsportfölj och bostäderna som byggs i Åbo kommer att vara koldioxidneutrala. Att nå dessa mål kräver mycket även av våra partners. NCC kan hantera komplexa byggprojekt och delar vår syn på hållbart byggande. Vi är glada över att förverkliga detta stora och mångsidiga projekt med NCC, säger Petri Valkama, partner och direktör på NREP.



Markarbetena påbörjas i mars och det första huset ska stå klar i januari 2024.



Ordern kommer att registreras i affärsområdet NCC Building Nordics under första kvartalet 2022.

