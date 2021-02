NCC ska bygga ett 15-våningshus med hyresrätter i Motala. Bild: White Arkitekter

NCC bygger 15-våningshus med hyresrätter i Motala

Bygg/Arkitektur NCC ska i samverkan med Bostadsstiftelsen Platen bygga 64 hyresrätter i ett 15 våningar högt hus i Motala. Uppdraget ingår i det strategiska partneringsamarbete som parterna har och ordern är värd cirka 170 miljoner kronor.

– Det var här i kvarteret Facklan som vi startade bostadsutvecklingen på 1950-talet. Nu bygger vi vidare med nya visioner om ett modernt boende och en utveckling av hela kvarteret med fler bostäder. Det känns spännande att få bygga Motalas högsta hus som blir ett nytt landmärke. Tillsammans bygger vi Motalas framtid, säger Daniel Starkengren, styrelseordförande i Bostadsstiftelsen Platen.



Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar och redan från våning sju får de boende utsikt över Vättern. På plan 14 och 15 skapas lokaler med egen entréhiss, som exempelvis kan hyras ut till en bistroverksamhet.



Det nya huset samspelar med tidigare bebyggelse och får en tegelfasad i tre olika kulörer. Huset miljömärks enligt Svanen och får låg energianvändning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader.



Ett parkeringsgarage med 36 platser i två plan, delvis under mark, kommer att byggas inne på gården. I garaget blir det också plats för förvaring av cyklar.



Uppdraget ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Bostadsstiftelsen Platen som inleddes i augusti 2017 gällande nybyggnadsprojekt i och runt staden. Tidigare har 80 nya bostäder uppförts i projekten Gamla stan, etapp 1 och 2.



– Vårt långsiktiga samarbete i partnering ger goda förutsättningar för ett tredje framgångsrikt projekt. Huset byggs med prefabricerad stomme i betong. Ytterväggarna kläs med tegel på fabrik och fönstren sitter på plats vid leverans. Detta ger en effektivare och mindre väderkänslig byggprocess med mindre spill och att huset kan uppföras utan fasadställning, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden.



Byggstart är planerad under första kvartalet 2021 och huset beräknas vara klart i början av 2023.



Affären uppgår till cirka 170 miljoner kronor och orderregistreras i första kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

