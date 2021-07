Bild: Navet

Navet: Positiv tillväxt i det nordiska bostadsbyggandet

Bostäder Enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport för byggmarknaden i Norden, kan man konstatera att det samlade bostadsbyggandet visar en positiv tillväxt under första kvartalet i år.

Om takten i nybyggandet av småhus och flerbostadshus under årets första tre månader skulle fortsätta under resten av året, skulle det kunna innebära en ökning med 10 procent 2021 jämfört med 2020 i Norden som helhet.



Navet Analytics prognos är emellertid mer pessimistisk och signalerar snarare en horisontell utveckling.



Skillnaderna mellan ländernas utveckling är relativt små sett till årsprognosen, men i sammanhanget väntas Finland få den svagaste utvecklingen i jämförelse med Sverige, Danmark och Norge. Starkast utfall under årets första kvartal redovisas i Danmark och Sverige, där årstakten i investeringarna visar en ökning med 20 procent vardera.

- Victor Friberg

