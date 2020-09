Bygget av Centrala Nacka har inletts. Bild: Springtime

Naturban miljardsatsning startad

Bygg/Arkitektur På tisdagen manifesterades byggstarten av Centrala Nacka, en garanterat naturban stadsdel. Här ska 6 000 bostäder och 7 000 nya arbetsplatser byggas fram till 2040, vilket gör Centrala Nacka till ett av Stockholmsregionens just nu största stadsutvecklingsprojekt.

Bakom satsningen står Nacka kommun tillsammans med fastighetsägare, byggaktörer och näringsliv i området. Tillsammans gör man investeringar värda minst 30 miljarder kronor. I dagarna påbörjades byggstarten av det första kvarteret där 450 bostäder ska uppföras. Första inflyttning blir under 2022 och försäljningen har påbörjats. Här kommer en ny infrastruktur med ny bussterminal och tunnelbana att skapa en tydlig urban miljö där naturen får fortsätta att ta stor plats.



– Nacka utvecklas med stark framtidstro. I Centrala Nacka finns en fantastisk potential och förutsättningar utöver det vanliga med närhet till natur och vatten, skolor i toppklass och med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa en stadsdel med egen själ och identitet som både nuvarande och blivande Nackabor kan trivas i och vara stolta över, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).



Naturbant är det dynamiska mötet mellan natur och stad. Ambitionen är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt – natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Tillgängligheten till både naturens lugn och stadens puls är avgörande. Men det naturbana handlar också om de offentliga rummens utformning och hur platsen fylls med liv.



Storstaden Bostad, Sveafastigheter Bostad och Botrygg uppför det första kvarteret och de har alla haft den naturbana stadsmiljön i åtanke under gestaltningsarbetet.



– Många kunder som skulle ha flyttat in till stan väljer Centrala Nacka. De vill bo kvar i Nacka för naturens skull men vill samtidigt ha storstadspuls. Vi har i gestaltningen inspirerats av 1800-talets boulevardarkitektur och jag ser framför mig unika boupplevelser i en stadsdel med sin egen specifika karaktär, säger Per Jutner, vd och grundare på Storstaden Bostad som bygger 140 lägenheter i flerbostadshuset Stadsporten.



Lars Gärde är affärsutvecklingschef och grundare på Sveafastigheter Bostad som bygger 174 hyresrätter i Centrala Nacka.



– Vi är stolta att kunna presentera vår satsning i Centrala Nacka. Vi har satsat på tät och urban kvartersstruktur med spännande arkitektur där social hållbarhet, grönska och kvalitet har varit ledord i gestaltningsarbetet. Vi tror på att bygga bostäder som kan användas i livets alla skeden och där möten mellan människor är en viktig del. De gröna och sociala nyanserna som vi har utgått från kommer att bli en integrerad del av det naturbana Nacka, berättar Lars Gärde.



För Botrygg är långsiktighet och hållbarhet i fokus.

– Vi arbetar med stort kvalitetstänk, med hållbara materialval och med det gröna som utgångspunkt. Till exempel ska innergården vara de boendes privata oas. Centrala Nacka kommer vara en av de mest attraktiva platserna i Stockholm. Vår försäljning går utmärkt och vi ser mycket positivt på framtiden, säger Adam Cocozza, vd Botrygg.



Fakta Centrala Nacka

Centrala Nacka är ett av sex stadsutvecklingsområden på Västra Sicklaön. Nacka kommun äger betydande markområden och fastigheter i Centrala Nacka med viktiga befintliga funktioner som Nacka stadshus, stadsparken, skolor och idrottsanläggningar.

I Centrala Nacka planeras nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stads- och skogspark, caféer, restauranger, handel, hotell, utbildning, idrott, ny bussterminal och tunnelbana med 12 minuter till Stockholms city.

- Nicklas Tollesson

