Ulf Wallén, vd för Acrinova. Bild: Sara Hertzman Persson

Nästan dubblade hyresintäkter för Acrinova

Bolag Acrinova redovisar i sin delårsrapport ett nettoresultat för det andra kvartalet på 30,9 miljoner kronor (33,5). Hyresintäkterna ökade till 30,7 miljoner kronor (15,5).

De totala intäkterna steg till 31,3 miljoner kronor (22,6), medan hyresintäkterna ökade till 30,7 miljoner kronor (15,5).



Rörelseresultatet uppgick till 21,4 miljoner kronor (15,6) och förvaltningsresultatet var 6,5 miljoner kronor (3,1).



– Trots en turbulent omvärld går Acrinovas tillväxtresa som planerat. Under andra kvartalet har vi tecknat ett flertal viktiga hyresavtal med välkända företag. För att kunna stå beredda att göra fler förvärv har vi genomfört ett par strategiska avyttringar vilket ger oss en stark kassa framöver när köparna tillträder. Vårt mål att vårt fastighetsbestånd ska ha ett värde som uppgår till 4 miljarder kronor år 2025 står fast, kommenterar Acrinovas vd Ulf Wallén i rapporten.



April – Juni:

Nettoomsättningen uppgick till 31 347 tkr (22 576).

Hyresintäkter uppgick till 30 664 tkr (15 480).

Rörelseresultatet uppgick till 21 395 tkr (15 605).

Förvaltningsresultatet uppgick till 6 503 tkr (3 107).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 30 939 tkr (33 528).

Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,48 kr (0,70).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

