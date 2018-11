Nästa bolag hoppar på coworking-tåget

Bild: Profi Fastigheter

Publicerad den 8 November 2018

Profi lanserar coworking-konceptet C/O.

Bolag Profi Fastigheter har utvecklat ett eget koncept för cowork och flexibla kontor under varumärket C/O. Först ut är Kista som öppnar i november och följs av ytterligare fem C/O-anläggningar i inledningen av 2019. Lansering sker dels genom nyetableringar och dels genom ompositionering av Profis befintliga kontorshotell. I och med satsningen på C/O ökar Profi Fastigheter ytan för cowork och flexibla kontor från 3 000 till 10 000 kvadratmeter inom loppet av några månader.

I Kista flyttar C/O in i Nordic Forum, som genomgår en omfattande uppdatering. I inledningen av 2019 lanseras C/O i Bredden, Jakobsberg, Sollentuna, Haninge och Älvsjö.



C/O:s kunderbjudande innebär tre olika paketlösningar från medlemskap med tillgång till samtliga anläggningars work space-ytor till att hyra en egen fullt möblerad kontorslokal oavsett storlek. För C/O har Profi Fastigheter utvecklat förenklade och flexibla helt digitala avtalslösningar. Anläggningarnas storlek omfattar mellan 1 000 – 3 500 kvadratmeter.



– Vi ser C/O som en strategisk satsning för att bredda vårt kunderbjudande och möta våra kunders krav på effektiva kontor. Att driva C/O i egen regi ligger helt i linje med vår strategi inom aktiv förvaltning" säger Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter.



– Vårt mål med C/O är att erbjuda våra kunder en arbetsplatsupplevelse i särklass till marknadens bästa pris. Det gör vi genom ett väl utvecklat koncept bestående av differentierade lokaler med tyngdpunkt på gemensamhetsytor för möten, hög designfaktor, stort hållbarhetsfokus och flexibla avtal" säger Thomas Jonasson, marknadschef för Profi Fastigheter.

