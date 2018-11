Naprapatlandslaget tar rygg på Midroc

Publicerad den 27 November 2018

Uthyrning Napratpatlandslaget öppnar klinik i Midrocs byggnad The Edge i Hyllie.

Bild: Erik Giudice Architects

"The Edge" i Hyllie. "The Edge" i Hyllie.

Midroc bygger kontorsfastigheten The Edge i Hyllie. En av de som valt att teckna hyresavtal för en lokal i fastigheten är Naprapatlandslaget som öppnar en ny klinik i The Edge. Den kommer stå klar sista kvartalet 2019.



Midroc utvecklar flera projekt i Hyllie, ett av dem är kontorsfastigheten The Edge som byggs vid Malmömässan. Fastighetens konturer växer nu sakta fram och intresset för lokalerna ökar. En av de som valt att teckna hyresavtal med Midroc är Naprapatlandslaget som öppnar sin tredje klinik i Malmö.

– Vi har letat efter möjligheter att öppna en ny klinik i Hyllie, en stadsdel som expanderar med många kontor. The Edge blev på många sätt rätt för oss, fastigheten utmärker sig i området, har goda faciliteter för oss hyresgäster och vi kände att Hyllie var rätt område att expandera till, säger Mathias Deltner, legitimerad naprapat på Naprapatlandslaget.



På kliniken som öppnar på entréplan kommer två naprapater att arbeta. Det som varit avgörande för Naprapatlandslagets val av The Edge var framför allt de ljusa miljöerna, grönområdet utanför samt de gemensamma ytorna och faciliteterna såsom konferensrum och takterrass.

– Vi är glada att Naprapatlandslaget valde Midroc och The Edge i Hyllie. Läget kommer att passa deras verksamhet bra eftersom det är mycket folk som dagligen rör sig i området. Vi tror att tillgången till en naprapat i fastigheten är något både hyresgäster och andra kommer få glädje av, det skapar goda möjligheter att ta hand om sin hälsa, säger Maria Ekström, affärschef på Midroc.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

