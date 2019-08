Bild: Istock

Något uppåt på bostadsmarknaden under sommaren

Bostäder Den senaste månaden ökade villapriserna i riket med en procent medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Jämfört med för ett år sedan har priserna på villor ökat med en procent medan bostadsrätter ökat med fyra procent, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Per-Arne Sandegren

– I såväl Stor-Stockholm som centrala Stockholm var priserna oförändrade den senaste månaden. I Stor-Göteborg och centrala Göteborg ökade de med en procent. Malmöområdet fortsätter sticka ut på bostadsrättsmarknaden, där priserna den senaste månaden ökat med en procent och tre procent i storstadsområdet. Årstakten i Stor-Malmö är nu åtta procent, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



– Medan villapriserna under juli förblev oförändrade i samtliga storstadsområden ökade de ändå i riket med en procent. Huvuddelen av sommarökningen härrör följaktligen från övriga riket. Årstakten för riket ligger fast på måttliga en procent vilket också gäller i Stockholm och Göteborgsområdet. Stor-Malmö sticker ut även här med en årstakt på fem procent, säger Per-Arne Sandegren.



– Under semestertider sjunker antalet sålda bostäder markant jämfört med de mest intensiva månaderna under våren och hösten, så även detta år. Ändå är antalen jämfört med förra året högre. Vi noterar sju procent fler försäljningar av villor och bostadsrätter denna juli jämfört med samma månad förra året.



– När det gäller fritidshusmarknaden är antalet på samma nivå som förra året, och om vi jämför priserna de senaste tolv månaderna med föregående tolvmånadersperiod har de ökat med tre procent i riket avslutar Per-Arne Sandegren.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

